“Era una metáfora”: Kast relativiza promesa de expulsar migrantes y reabre debate sobre sus discursos de campaña

El Presidente José Antonio Kast volvió a instalar el debate sobre migración tras afirmar que su promesa de campaña de expulsar a 300 mil migrantes irregulares “el primer día” de gobierno “era una metáfora”. La frase abrió una nueva controversia respecto del alcance real de uno de los mensajes más duros de su campaña presidencial.

“Si alguien creyó que en un día uno iba a expulsar a 300 mil personas, creo que entendió mal”, sostuvo el Mandatario, buscando matizar una declaración que durante meses fue utilizada como símbolo de una política migratoria de máxima severidad. Kast insistió en que la idea apuntaba a “marcar una dirección” más que a describir una medida inmediata y literal.

Las declaraciones las realizó durante una actividad en la Cámara Chilena de la Construcción, donde volvió a defender el endurecimiento de las políticas migratorias, cuestionó a sus críticos y prometió recuperar el “orden” en el país.

La aclaración no tardó en provocar reacciones desde la oposición y organizaciones migrantes, donde acusaron un “retroceso discursivo” y cuestionaron el uso de consignas de alto impacto emocional durante la campaña presidencial.

Durante la campaña de 2025, la frase de Kast se convirtió en uno de los ejes de su narrativa de orden y control fronterizo. En actos públicos y debates televisivos, el entonces candidato insistió en que el país debía “recuperar sus fronteras” y endurecer las expulsiones administrativas. El anuncio fue celebrado por su sector, pero también criticado por especialistas en derecho migratorio, quienes advertían que una medida de esa magnitud era jurídicamente inviable.

La nueva explicación presidencial aparece además en un contexto de creciente presión sobre el Ejecutivo por los resultados concretos de su política migratoria. Aunque el Gobierno ha reforzado controles fronterizos y aumentado procedimientos de expulsión, las cifras siguen lejos del volumen prometido durante la campaña, alimentando cuestionamientos incluso desde sectores afines al oficialismo.