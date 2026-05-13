La clase de Educación Sexual Integral más grande de Chile marcará el primer Día Nacional de la ESI

Este miércoles 13 de mayo, organizaciones vinculadas a la educación, docentes y comunidades escolares desplegarán una serie de actividades en Santiago para impulsar el primer Día Nacional de la Educación Sexual Integral (ESI), una instancia que busca relevar la urgencia de avanzar hacia una política pública nacional en esta materia y abrir un diálogo transversal sobre su importancia en las escuelas y la sociedad.

La jornada, organizada por Chile necesita ESI, REDOFEM, Bienestar Mayor, Amnistía Internacional, MILES y APROFA, contempla el encuentro “Conversaciones por una ESI que nos encuentre”, un proceso que recoge diálogos y experiencias desarrolladas en distintos territorios del país junto a organizaciones y actores del mundo educativo. Además, un “Bus de la ESI” recorrerá distintos puntos de Santiago visibilizando casos que reflejan la urgencia de contar con educación sexual integral en las comunidades escolares.

El cierre de la jornada se realizará en el Paseo Bulnes, a las 18:00 horas, con una clase abierta a todo público, la clase de educación sexual más grande de Chile, donde docentes recrearán lo que ocurre en una sala de clases cuando se habla de educación sexual.

Martín de la Sotta, director ejecutivo de Fundación Chile Necesita ESI, señaló que “necesitamos aunar un relato único de quienes promovemos la ESI en Chile y por qué es necesaria. Por eso necesitamos encontrarnos entre quienes la estamos trabajando y el 13 de mayo lo estamos instalando como el primer Día Nacional de la ESI”.

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En esa línea, agregó que “la alianza que estamos queriendo generar hoy no tiene que ver con conservadurismo o progresismo, sino con encontrar puntos de encuentro al interior de las comunidades educativas y las familias sobre los mínimos comunes de qué educación sexual integral queremos. Por ejemplo, una abuela podrá tener un estilo de vida muy distinto al de su nieta, pero ambas van a coincidir en la importancia de prevenir la violencia en las relaciones”.

Por su parte, Victoria Pavez, fundadora y directora ejecutiva de Fundación Bienestar Mayor, que promueve el bienestar sexual en personas mayores, explicó que esta conmemoración busca impulsar una campaña con foco informativo. “Queremos derribar mitos y estamos completamente abiertos a conversar con quienes han aprendido de manera errada sobre la educación sexual integral. El Bus de la ESI simboliza eso: abrir caminos y generar rutas para comprender que la ESI es una herramienta para promover el bienestar de toda la sociedad”, indicó.

Chile rezagado

Desde el mundo docente, Rosario Olivares, integrante de la Red Docente Feminista, Redofem, sostuvo que Chile mantiene un importante rezago en esta materia. “Estamos en un momento de bastante vacío, porque Chile, en comparación con distintos países de Latinoamérica y el mundo, todavía no tiene una ley ni una política clara respecto de la educación sexual integral que establezca lineamientos, contenidos curriculares y apoyo real para las escuelas”, señaló.

“Hoy la mayoría de los avances dependen de voluntades individuales de docentes, escuelas o sostenedores. Creemos que esto no puede depender solo de voluntades, sino que debe existir una ley que garantice que esta educación llegue a todos los niños, niñas y adolescentes del país”, agregó.

En el marco de las actividades, también se abordarán los nuevos desafíos que enfrentan las comunidades educativas, especialmente en el uso de tecnologías e inteligencia artificial. Sobre esto, Rosario Olivares mencionó el reciente caso ocurrido en el Santiago College relacionado con la creación de imágenes mediante IA, y que será uno de los casos que se mostrarán en el Bus de la ESI.

“Hoy los estudiantes avanzan a una velocidad muy rápida con las tecnologías y con un desarrollo de la inteligencia artificial que todavía no se controla completamente. Es importante conversar cómo esas herramientas pueden producir violencias, bullying y situaciones que aún no sabemos manejar dentro de las salas de clases. Para un uso correcto de la IA y las tecnologías se necesita perspectiva de género y educación sexual integral”, concluyó.