Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 13 de Mayo de 2026


Minsal advierte rezago en vacunación infantil contra la influenza y llama a inmunizar antes del peak viral

El jefe de Epidemiología del Minsal, Jorge Vilches, afirmó que la influenza ya es el segundo virus con mayor circulación en el país.

El jefe de Epidemiología del Minsal, Jorge Vilches, afirmó que la influenza ya es el segundo virus con mayor circulación en el país.

Nacional

El Ministerio de Salud manifestó preocupación por la baja vacunación contra la influenza en niños entre seis meses y cinco años. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el jefe de Epidemiología del Minsal, doctor Jorge Vilches, informó que la campaña alcanza un 65,6% de cobertura.

“Llevamos una velocidad levemente superior a la del año anterior”, detalló Vilches respecto a la campaña de vacunación.

El especialista explicó que la circulación de influenza todavía no alcanza su peak y sostuvo que eso entrega más tiempo para inmunizar a la población de riesgo.

La influenza se ha retrasado en su aparición y eso nos da un margen de tiempo para seguir incentivando a la comunidad a que se vacune”, enfatizó el jefe de Epidemiología del Minsal.

El llamado del Minsal apunta especialmente a niños pequeños, embarazadas y adultos mayores.

Vilches abordó además la cifra de menores rezagados en el proceso de inmunización. “Muchas veces las personas pierden la percepción de riesgo respecto a cierta enfermedad”, afirmó.

También advirtió sobre las consecuencias de cuadros graves en menores de edad: “Se pueden presentar casos graves que implican hospitalizaciones en unidades de cuidado intensivo. A veces incluso puede provocar la muerte”.

El epidemiólogo recordó que la vacuna sigue disponible en centros públicos y privados en convenio. “La invitación está abierta para que todos los niños entre 6 meses y 5 años se acerquen a los distintos puntos de vacunación”, indicó.

Según explicó, los grupos con menor cobertura se repiten cada año: “Siempre los grupos en que nos cuesta llegar más son las personas mayores de 60 años, los niños entre seis meses y cinco años y las mujeres embarazadas”.

Debido a lo anterior, el Ministerio de Salud implementó nuevas medidas para reforzar la campaña. Entre ellas, mensajería de texto para recordar la vacunación.

Las personas empiezan a acudir masivamente cuando ven que el virus empieza a circular más”, dijo.

Vilches insistió en que la inmunidad no es inmediata y llamó a los grupos de riesgo a vacunarse con prontitud: “La vacuna genera inmunidad alrededor de dos semanas después de su administración”.

El médico también respondió a los cuestionamientos de grupos antivacunas. “Las vacunas son seguras. Son dispositivos médicos estudiados por agencias nacionales e internacionales”, afirmó.

En ese sentido, añadió que “la ciencia se ha encargado de demostrar” que no existe relación entre las vacunas y enfermedades graves.

Así, Vilches defendió además la política de inmunización: “El paso de distintos gobiernos lo único que ha hecho es fortalecer el programa nacional de inmunizaciones”.

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