Minsal advierte rezago en vacunación infantil contra la influenza y llama a inmunizar antes del peak viral

El Ministerio de Salud manifestó preocupación por la baja vacunación contra la influenza en niños entre seis meses y cinco años. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el jefe de Epidemiología del Minsal, doctor Jorge Vilches, informó que la campaña alcanza un 65,6% de cobertura.

“Llevamos una velocidad levemente superior a la del año anterior”, detalló Vilches respecto a la campaña de vacunación.

El especialista explicó que la circulación de influenza todavía no alcanza su peak y sostuvo que eso entrega más tiempo para inmunizar a la población de riesgo.

“La influenza se ha retrasado en su aparición y eso nos da un margen de tiempo para seguir incentivando a la comunidad a que se vacune”, enfatizó el jefe de Epidemiología del Minsal.

El llamado del Minsal apunta especialmente a niños pequeños, embarazadas y adultos mayores.

Vilches abordó además la cifra de menores rezagados en el proceso de inmunización. “Muchas veces las personas pierden la percepción de riesgo respecto a cierta enfermedad”, afirmó.

También advirtió sobre las consecuencias de cuadros graves en menores de edad: “Se pueden presentar casos graves que implican hospitalizaciones en unidades de cuidado intensivo. A veces incluso puede provocar la muerte”.

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El epidemiólogo recordó que la vacuna sigue disponible en centros públicos y privados en convenio. “La invitación está abierta para que todos los niños entre 6 meses y 5 años se acerquen a los distintos puntos de vacunación”, indicó.

Según explicó, los grupos con menor cobertura se repiten cada año: “Siempre los grupos en que nos cuesta llegar más son las personas mayores de 60 años, los niños entre seis meses y cinco años y las mujeres embarazadas”.

Debido a lo anterior, el Ministerio de Salud implementó nuevas medidas para reforzar la campaña. Entre ellas, mensajería de texto para recordar la vacunación.

“Las personas empiezan a acudir masivamente cuando ven que el virus empieza a circular más”, dijo.

Vilches insistió en que la inmunidad no es inmediata y llamó a los grupos de riesgo a vacunarse con prontitud: “La vacuna genera inmunidad alrededor de dos semanas después de su administración”.

El médico también respondió a los cuestionamientos de grupos antivacunas. “Las vacunas son seguras. Son dispositivos médicos estudiados por agencias nacionales e internacionales”, afirmó.

En ese sentido, añadió que “la ciencia se ha encargado de demostrar” que no existe relación entre las vacunas y enfermedades graves.

Así, Vilches defendió además la política de inmunización: “El paso de distintos gobiernos lo único que ha hecho es fortalecer el programa nacional de inmunizaciones”.