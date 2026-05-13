Nelson Caucoto tras reapertura del caso Tohá: “Es imposible que esta causa termine sin responsables”

La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió reabrir la causa que investiga la muerte del exministro del Interior y Defensa del gobierno de Salvador Allende, José Tohá, ocurrida el 15 de marzo de 1974 en el Hospital Militar. El tribunal revocó las resoluciones de la ministra en visita extraordinaria Paola Plaza González, quien había cerrado el sumario en dos oportunidades tras considerar agotada la investigación.

La reapertura se produjo luego de los alegatos presentados por el abogado querellante Nelson Caucoto, representante de la familia Tohá, y por Ilan Sandberg, del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Ambos sostuvieron ante la Corte que todavía existen diligencias pendientes y antecedentes suficientes para descartar la tesis de suicidio instalada durante la dictadura.

“Se nos está abriendo una nueva oportunidad de profundizar las investigaciones a fin de tener una investigación completa”, afirmó Caucoto a Radio y Diario Universidad de Chile.

El abogado valoró que la Corte reabriera la investigación por segunda vez en menos de un año. “Nos parece una resolución feliz, una resolución que nos abre esperanza de que podamos completar lo que se comenzó hace muchos años atrás”, señaló.

El sumario ya había sido reabierto anteriormente por la Corte de Apelaciones, aunque en esa ocasión solo se ordenó una diligencia que terminó sin resultados. Después de eso, la investigación volvió a cerrarse. Ambas resoluciones fueron apeladas por los querellantes.

La causa comenzó a ser investigada por el ministro Jorge Zepeda, quien logró condenas contra dos funcionarios de la Fuerza Aérea por el delito de tormentos aplicados a Tohá. Más adelante, el ministro Miguel Vázquez procesó por homicidio en calidad de encubridor al exjefe de gabinete de la dirección del Hospital Militar, Jorge Luis Chovan, quien falleció hace poco tiempo.

Tohá fue detenido el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda. Luego permaneció recluido en distintos recintos militares, entre ellos la Escuela Militar, Isla Dawson, el Regimiento Pudeto y la Academia de Guerra Aérea. La investigación estableció que durante ese período fue sometido a torturas.

El 15 de marzo de 1974 apareció muerto en una habitación del Hospital Militar. La versión oficial de la época sostuvo que se había suicidado dentro de un clóset utilizando su cinturón. Con los años, esa tesis comenzó a ser cuestionada por la familia y por distintos antecedentes judiciales y periciales. Al momento de su muerte, Tohá pesaba cerca de 49 kilos y medía 1,92 metros.

En 2010 sus restos fueron exhumados. Después, informes del Servicio Médico Legal y de especialistas de la Universidad de Chile y de la Universidad de Concepción concluyeron que la muerte del exministro era “atribuible a terceros”. Caucoto recordó el tiempo que tomó revertir la tesis del suicidio. “Nos ha costado 38 años echar abajo la tesis del suicidio, 41 para lograr la condena por aplicación de tormentos y finalmente 47 años para que se dictara el primer procesamiento por homicidio calificado de don José Tohá”, sostuvo.

El abogado insistió en que la causa no puede cerrarse sin responsables: “El Hospital Militar no es solo un centro asistencial, es un verdadero cuartel militar donde hay jerarquías militares, donde hay servicios militares y donde hay aparatos de inteligencia militar”.

“Es imposible que alguien pueda decir que esta causa va a terminar sin autores, sin responsables, ya sean encubridores, cómplices o autores materiales” afirmó el abogado y sostuvo que el paso del tiempo no puede transformarse en impunidad. “Estos crímenes de lesa humanidad tienen que ser investigados con la seriedad y rigurosidad que corresponde”, concluyó.