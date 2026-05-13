"Ocultar información es una falta a la normativa": las nuevas críticas a la ministra Lincolao por su incompleta declaración de patrimonio

Continúa la polémica en torno a la ministra de Ciencias, Ximena Linconlao. A la renuncia del subsecretario Rafael Araos -que habría sido motivada por una orden de desvincular a 40 funcionarios del Ministerio- se sumó una controversia por la declaración de patrimonio de la secretaria de Estado.

El medio FastCheck reveló que Lincolao no incluyó en el documento su participación en tres sociedades: Innova Nehuén, que creó junto a sus hermanas y se dedica a servicios tecnológicos; Tech Apprenticeships, constituida en Estados Unidos el 2023; y una asociación de propietarios.

En conversación con el mismo medio, la ministra se defendió señalando que una de las sociedades nunca tuvo actividad comercial, otra ya estaría cancelada y que la restante corresponde a lo que Lincolao describe como una “junta de vecinos”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su afirmación de que “no es la única” autoridad en esta condición, ya que cuando lo conversó con otros ministros estos le comentaron que tampoco habían incorporado “cosas de ese tipo” en sus declaraciones.

En ese contexto, diputados del Partido Socialista (PS), el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA) hicieron un requerimiento a Contraloría para que la ministra rectifique la información que entregó y que además, el organismo fiscalizador revise las declaraciones de patrimonio del resto del gabinete ministerial.

Uno de los firmantes del requerimiento, el diputado del PS, Juan Santana, acusó que la ministra Lincolao “ha efectuado su gestión solo en base a contradicciones”.

“En primer lugar, desmintió lo señalado por el exsubsecretario Araos de que existía un plan de despidos masivos y el propio exsubsecretario dio antecedentes que contradecían su versión; luego, transparentó que había ocultado su participación en tres empresas que eventualmente generarían un conflicto de interés bajo su función; y posteriormente, realizó una acusación del todo grave, que motivó el ingreso de un requerimiento en la Contraloría”, explicó.

“La ministra culpó al resto de sus colegas, ministros y ministras, de eventuales participaciones en empresas y en sociedades y por lo tanto, creemos que tiene que darle explicaciones al país”, aseveró Santana.

En una línea similar, el diputado del FA y abogado constitucionalista, Jaime Bassa, señaló que el “haber mentido respecto a las razones por las cuales el subsecretario Araos dejó el cargo es una falta grave”, pero que más preocupante aún es “esta posibilidad de que la ministra haya ocultado información o que derechamente haya mentido en su declaración de interés y patrimonio, porque esto constituye una falta a la normativa vigente en materia de probidad y transparencia”.

A su juicio, se trata de “una falta al principio de probidad que establece la Constitución y más grave me parece todavía que, como si fuera poco, esto haya sido a recomendación de otros ministros. Si aquí hay una práctica institucionalizada, por parte de los ministros del Presidente Kast de ocultar información vinculada con su patrimonio y sus actividades comerciales, me parece que es gravísimo y tiene que ser investigado por la Contraloría”, indicó.

Por parte del oficialismo, se pronunció el diputado de Renovación Nacional (RN) e integrante de la Comisión de Ciencias, Diego Schalper. Este último desdramatizó la situación de las declaraciones de patrimonio, asegurando que el concurrir a Contraloría “es parte de las atribuciones que tienen” los parlamentarios de oposición y que “si hay algún incumplimiento de cosas que se debieron declarar, se declararán”.

Por otra parte, respecto a la salida de Rafael Araos, Schalper insistió en que era “mejor sincerar la situación”, teniendo en cuenta las diferencias de estilo entre el subsecretario y Lincolao. Asimismo, justificó la política de desvinculaciones en el Estado.

“La gente en su casa se da cuenta que cuando tenemos un déficit de un 3,6%, parte de las políticas que hay que adoptar, que nadie querría, es evaluar la pertinencia de la presencia o no de ciertos funcionarios. Esos funcionarios en particular lo desconozco, pero para nadie será una sorpresa que en muchas reparticiones del país hay una situación en materia de funcionarios públicos que hay que evaluar”, dijo.

Rafael Araos: “La orden de ejecutar un plan de desvinculaciones masivo es real”

La renuncia del ahora exsubsecretario Rafael Araos no ha dejado de ser parte del debate. La ministra Lincolao ha recalcado que se produjo por diferencias de estilo y visión entre ambos, y ha descartado que fuera porque se le dio una instrucción de realizar despidos masivos, que Araos se negó a cumplir.

En una serie de mensajes que intercambió con Chilevisión, el exsubsecretario desmintió a la ministra: “Te puedo confirmar por este medio que la orden de diseñar y ejecutar un plan de desvinculaciones masivo es real y hay testigos. Además, ¿por qué inventaría yo algo tan grotesco?”, escribió Araos.

A lo anterior, agregó que la instrucción de despedir a 40 funcionarios, que representan el 30% de la dotación total del Ministerio, no fue la única razón de su renuncia. “Fue la gota que rebalsó el vaso. ¿Qué vaso? Profundas diferencias de fondo y forma acerca de cómo enfrentar un mismo desafío”, declaró.