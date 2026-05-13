Senadora Gatica (RN) cuestiona intención de “apurar” megarreforma: “Hay que ser realista con los tiempos”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la senadora parte de la Comisión de Hacienda, María José Gatica (RN), se refirió a la tramitación del Plan Nacional de Reconstrucción y la coordinación con el Ejecutivo en la materia. En primera instancia, la parlamentaria calificó como “muy positivo” el cónclave oficialista que encabezó el Presidente José Antonio Kast en Cerro Castillo y aseguró que se enfocaron “en un 100%” en la megarreforma.

Respecto del cronograma de tramitación que busca impulsar el Ejecutivo, Gatica afirmó que “una cosa es la planificación” y otra que efectivamente “se pueda cumplir”. En ese contexto, relató que “en alguna instancia el ministro (Quiróz) nos comunicó que lo ideal era que este proyecto ingresara la próxima semana al Senado, la del 20 de mayo. Yo le manifesté que qué bueno el optimismo, pero que hay que ser realista con los tiempos”.

Se refirió a las indicaciones que ingresó la oposición y reconoció que existe una maniobra dilatoria, “ahí no nos podemos perder”, dijo. Sin embargo, afirmó: “Yo hago la apertura, en realidad. En los tiempos que correspondan que avance este proyecto. Me imagino que podría estar ingresando en el Senado la primera semana de junio, probablemente”.

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La senadora se refirió, además, a lo que espera una vez que la reforma llegue a la Cámara Alta. “Yo tampoco soy de la postura de que lleguemos y votemos a tontas y a locas, yo creo que tenemos que estudiarlo. Ya sabemos cómo viene la mano, tenemos que ver ahora cómo va a quedar post votación en la Cámara de Diputados. Luego, desde el Senado, por lo menos desde la Comisión de Hacienda, ir evaluando cuáles son las cosas positivas y en dónde podemos meterle mano para que salga lo más redondito posible, entendiendo que es una una reforma de alto impacto para el país”, señaló.

Consultada, entonces, sobre si desdramatiza que el trámite legislativo se alargue, respondió que “sí, es que siempre ha sido así”. Agregó que lo más relevante es que la iniciativa salga de la Cámara de Diputadas y Diputados para iniciar el debate en el Senado.

“Así que, yo por lo menos lo desdramatizo, creo que hoy día no tenemos que instalar plazos tan acotados que sabemos que son difíciles de cumplir, porque al final, de repente, anunciar ese tipo en vez de generar algo positivo, genera obstrucción, como ya hemos visto de algunos sectores más de ultraizquierda que lo han planteado con un sinfín de indicaciones, que más allá de querer mejorar están enfocadas en realidad en alargar los tiempos y en obstruir”, indicó Gatica.