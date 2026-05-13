Trump en China: lo que hay detrás de una histórica visita que podría definir el futuro del orden global entre las 2 mayores potencias

Lo que está en juego es si este encuentro permitirá estabilizar la relación o si, por el contrario, abrirá una nueva fase de tensión entre las dos principales potencias del sistema internacional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó en China en una visita que se proyecta como uno de los hitos internacionales más relevantes del año. Su desplazamiento llega en un momento en que el orden global atraviesa transformaciones profundas, con Washington y Pekín como protagonistas de una competencia que oscila entre la cooperación estratégica y la confrontación estructural.

Apenas dos días antes del viaje, la cancillería china difundió un video recordando el concepto de “coexistencia pacífica”, una idea clásica de la Guerra Fría. El mensaje decía “el mundo es demasiado pequeño como para que China y Estados Unidos se enfrenten”. Más que una señal conciliadora, refleja la conciencia mutua del costo —económico y geopolítico— de una escalada entre ambas potencias.

La última vez que Trump —y un presidente de EE.UU— visitó China fue en 2017, durante su primer mandato. En ese entonces, llegó con críticas al déficit comercial y poco después desató una guerra arancelaria cuyos efectos siguen vigentes.

La actual cumbre se inscribe en una tregua frágil alcanzada en octubre pasado en Corea del Sur, tras meses de tensiones comerciales intensas. Ambos países han demostrado que tienen herramientas suficientes para dañarse mutuamente en términos económicos, en una lógica que recuerda a la “destrucción mutua asegurada”, pero trasladada al terreno comercial y tecnológico. El problema es que ese choque no solo afectaría a las dos potencias, sino que arrastraría al resto del sistema global.

La coreografía de la llegada: el peso del simbolismo

La llegada de Trump estuvo cuidadosamente diseñada. Descendió del Air Force One y alzó el puño en alto, mientas que, abajo, lo esperaba Han Zheng, vicepresidente, y no Xi Jinping. Un detalle diplomático no menor. El verdadero encuentro quedó reservado para este jueves 14 de mayo.

También fue revelador el orden en lo siguieron sus acompañantes. Detrás apareció su círculo más cercano, incluyendo a su hijo Eric junto a su esposa Lara, figura importante del Partido Republicano. El mensaje es proyectar una estructura de poder cohesionada, casi dinástica, algo que no pasa desapercibido en China, donde el poder se entiende a menudo a través de la cohesión familiar y la confianza absoluta en el círculo íntimo. Así, Trump ha buscado, desde su vuelta a la Casa Blanca, construir y proyectar una imagen de que su administración no es solo un gobierno, sino un movimiento consolidado.

Luego de su familia, le siguió el secretario de Estado, Marco Rubio, cuya mera presencia ya es un componente simbólico. Durante años fue uno de los críticos más duros de China en el Senado, al punto de que le prohibieron entrar al país. Hoy, como jefe de la diplomacia estadounidense, encarna una paradoja, pues es, al mismo tiempo, interlocutor y uno de los mayores adversarios. China, de hecho, tuvo que cambiar su nombre en chino para permitirle entrar al país.

Junto a Rubio apareció el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y Stephen Miller, una de las mentes detrás de la estrategia política de Trump, reflejando que en esta administración la diplomacia y la presión militar avanzan de manera conjunta.

Sin embargo, lo más significativo fue la presencia de altos ejecutivos del sector tecnológico y financiero. El orden en que salieron del avión presidencial tampoco fue casual. El primero fue Elon Musk, ex colaborador de Trump y poseedor de intereses por su megafábrica ubicada en Shanghai. La comitiva siguió con Jensen Huang, de Nvidia, y terminó con Tim Cook, de Apple. Algo que muestra que el objetivo del viaje y la competencia no se limita a aranceles o manufactura, sino que se centra en el dominio de tecnologías críticas como la inteligencia artificial, róbotica y los semiconductores.

Trump afirmó días antes que durante su visita le pedirá a Xi “que abra China para que estas personas brillantes puedan desplegar su talento y contribuir a llevar a la República Popular China a un nivel aún más alto”.

Con esto, el mandatario norteaméricano busca resultados concretos como mayores compras chinas de productos estadounidenses, desde soya hasta aviones, y, al mismo tiempo, frenar el avance tecnológico de Beijing. Desde su perspectiva, abrir el mercado chino a las empresas estadounidenses sería un beneficio mutuo. Pero detrás de ese discurso hay una disputa más profunda por quién define las reglas del futuro económico global.

La relación es, al mismo tiempo, resiliente y frágil. Existe un interés compartido en evitar una ruptura total, pero también una desconfianza estructural que limita la profundidad de cualquier acuerdo. El comercio, en ese sentido, funciona como un lenguaje común, comprensible para ambas sociedades, pero no resuelve el conflicto de fondo: la competencia por la primacía global.

Irán y Taiwán, conflictos que marcan la agenda

La sombra de Irán aparece como un tema inevitable, pero de un orden secundario. Estados Unidos ha intentado que China presione a Teherán, especialmente en relación con el estrecho de Ormuz. Sin embargo, ni Washington ni Pekín tienen incentivos de convertir este tema en el eje de la cumbre. Para China, Irán es un socio estratégico limitado; para Estados Unidos, es un asunto incómodo que podría entorpecer las negociaciones económicas. En la práctica, ambos prefieren mantenerlo como ruido de fondo.

Mucho más delicado es el caso de Taiwán. Este es, probablemente, el punto más peligroso de toda la agenda. Durante décadas, la política estadounidense se ha basado en la “ambigüedad estratégica” de reconocer a China como único Estado, pero mantener vínculos con Taiwán. Hoy, esa ambigüedad está bajo presión.

Washington sigue comprometido, al menos legalmente, a apoyar la autodefensa de la isla, mientras China considera cualquier gesto en esa dirección como una provocación. Solo el año pasado EE.UU aprobo un paquete en venta de armas por 11 mil millones de dólares.

No obstante, Trump adelantó que discutirá el tema de venta de armas con Xi, rompiendo con las llamadas “Seis Garantías”, compromisos que EE.UU. hizo a Taiwán en 1982 de no consultar con China sobre dichas ventas, generando inquietud en Taipéi.

China busca que Estados Unidos pase de “no apoyar” la independencia taiwanesa a “oponerse”. Puede parecer una diferencia semántica, pero en diplomacia implica un cambio sustantivo. Así, el mayor riesgo para Taipéi no es un acuerdo formal, sino un desliz verbal o un cambio de tono que Beijing pueda capitalizar.

El conflicto con Irán introduce una variable adicional. Estados Unidos ha desplazado recursos militares hacia el Golfo Pérsico, debilitando su presencia en el Indo-Pacífico. Esto podría dar a China una ventaja relativa en la negociación, especialmente en un tema como Taiwán, donde la disuasión militar es clave.

Al mismo tiempo, hay una paradoja interesante. China parece negociar desde una posición de fuerza en varios temas, pero su insistencia en concretar esta cumbre revela una necesidad de estabilidad. Beijing también tiene mucho que perder en un escenario de escalada.

La agenda formal de la visita refleja esta combinación de simbolismo y pragmatismo. El punto central será la jornada del jueves 14 de mayo, con la ceremonia oficial, la reunión bilateral con Xi Jinping, un foro empresarial con líderes tecnológicos y un banquete de Estado. El viernes 15, en tanto, se espera la firma de acuerdos comerciales y el cierre del viaje.

En definitiva, más allá de los gestos, las fotografías y los anuncios, esta visita condensa las tensiones de un mundo en transición. No se trata solo de lo que acuerden o discrepen Trump y Xi, sino de cómo ambos países gestionan una relación que combina competencia, interdependencia y desconfianza. El resultado no será necesariamente un gran acuerdo, pero sí podría definir el tono de la política internacional en los próximos años.