Trump llegó a China para discutir con Xi Jinping los aranceles, Taiwán e Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó este miércoles en Pekín en el marco de su histórica visita oficial a China para la cumbre que mantendrá con su homólogo chino, Xi Jinping, centrada en cuestiones comerciales, con la tregua arancelaria sobre la mesa, pero la situación en Taiwán y la guerra sin resolver en Irán como telón de fondo.

Poco después de las 20.00 horas en China, tocó suelo el avión presidencial Air Force One que transportaba a Trump y su nutrida delegación que incluye al secretario de Estado, Marco Rubio, y al de Defensa, Pete Hegseth, así como a casi una veintena de líderes empresariales de grandes multinacionales estadounidenses.

En la capital china, Trump fue recibido por el vicepresidente Han Zheng, mientras decenas de hombres y mujeres vestidos de blanco y azul ondeaban pequeñas banderas estadounidenses y chinas, en medio de fanfarrias que hicieron sonreír al dirigente norteamericano.

Al día siguiente se esperaba que los líderes de las dos superpotencias mantuvieran un encuentro en el Gran Salón del Pueblo, ubicado en la plaza de Tiananmen, por la mañana, al que seguiría una cena oficial. Ya el viernes, estaba previsto otro encuentro entre Trump y Xi en Zhongnanhai, la sede oficial del Gobierno de China, donde mantendrían una comida antes de que el dignatario norteamericano finalizara el viaje de dos días.

Este viaje tuvo tintes históricos al ser la primera visita oficial en nueve años de un presidente estadounidense. Fue el propio Trump durante su primera etapa en la Casa Blanca, en noviembre de 2017, el último en reunirse con Xi en suelo chino.

Antes de desplazarse al gigante asiático, Trump afirmó que llevaría como primera prioridad a la cumbre en Pekín que China abriera su mercado a las empresas norteamericanas.