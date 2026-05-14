Campaña de invierno: autoridades informan un 66,7% de avance en la vacunación contra la influenza

En el nuevo reporte semanal de la Campaña de Invierno 2026, las autoridades del Ministerio de Salud (Minsal) informaron sobre la situación epidemiológica del país, el estado de la red asistencial y disponibilidad de camas críticas y los avances de la vacunación contra la influenza, que ha llegado a un 66,7% entre los grupos objetivo.

El jefe de Epidemiología del Minsal, Jorge Vilches, informó que la positividad de exámenes por afecciones respiratorias llegó esta semana al 40,2% y que, en estos momentos, los virus que predominan son el rinovirus, la influenza A y la parainfluenza.

“El primer virus en circulación es el rinovirus con un 46,5% del total de las muestras positivas, seguido por el virus de la influenza A, que tiene un 21,3% de positividad y que empieza a mostrar un aumento considerable respecto de lo que veníamos observando en las semanas previas. En tercer lugar, aparece el virus de la parainfluenza con un 11,6%, también con una proporción superior respecto a lo que observábamos la semana anterior”, detalló.

Las autoridades del Minsal además dieron a conocer el estado de avance de la campaña de vacunación. En el caso de la vacuna contra el Covid 19, ya se han administrado un total de 425 mil dosis, mientras que en el caso de la influenza se superan los seis millones de vacunas administradas.

De todas maneras, el jefe de Epidemiología hizo un llamado a vacunarse a tres grupos en específico, que van más atrás en el proceso de inoculación: las personas mayores de 60 años, las embarazadas y los niños de 6 meses a cinco años. Vilches recalcó que hay 600 mil niños y niñas que aún no se han vacunado.

“La influenza no es un resfrío común más, es una enfermedad respiratoria aguda que puede ser grave, generando hospitalizaciones e incluso puede provocar la muerte. Por eso, queremos insistir en la invitación que hacemos a todas las mamás, a los papás, a los familiares o a cualquier adulto responsable de los niños que están entre seis meses y cinco años, para que puedan acudir a los distintos puntos de vacunación que están habilitados”, dijo.

Por su parte, la coordinadora de la Campaña de Invierno 2026, Valentina Pino, informó sobre la situación de la red asistencial. En el caso de las camas críticas pediátricas, hay un total de 734 a nivel nacional, de las cuales hay un 70% ocupadas, 22,8% de ellas por afecciones respiratorias.

Las camas críticas para adultos, en tanto, son cuatro mil 500: 93,3% ocupadas y 11,7% de ellas por patologías respiratorias. Pino aseguró que ese último porcentaje se ha mantenido estable, pero aún así, reiteró el llamado a las personas a vacunarse contra la influenza A, teniendo en cuenta el aumento en la circulación de ese virus.

Actualmente, se encuentran habilitados un total de 1734 puntos de vacunación en todo Chile, y el detalle de dónde se encuentran cada uno de estos, se encuentra disponible en www.mevacuno.cl