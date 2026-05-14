Caso Bruma: proyecto busca realizar alcoholemia y narcotest a tripulaciones

La Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados inició el estudio de una moción que fortalece la seguridad marítima y pesquera. La propuesta presentada por el diputado de Evópoli, Jorge Guzmán, perfecciona el régimen de inscripción de naves para establecer como regla general la obligación de presentar el certificado de arqueo al momento de matricular una embarcación.

La moción recoge las falencias consignadas en el informe de la Comisión Especial Investigadora que abordó esta materia tras el naufragio de la embarcación “Bruma”, en marzo de 2025, cuando fallecieron siete pescadores artesanales.

Entre sus propuestas, incluye reforzar las medidas de control sobre el uso del piloto automático, así como exigir cámaras de vigilancia y sistemas de grabación que permitan verificar la atención permanente del capitán o patrón durante la navegación.

El proyecto contempla sanciones penales por manipular registros audiovisuales o sistemas de seguridad marítima. Asimismo, faculta a la autoridad marítima para realizar alcoholemia y narcotest a tripulaciones, especialmente tras accidentes graves o en maniobras críticas.

Otras medidas que propone la iniciativa son el uso obligatorio de radiobalizas de emergencia en todas las naves que operen en aguas bajo jurisdicción nacional. Además, refuerza la obligación de denunciar delitos cometidos a bordo explicitándolo en la Ley de Navegación.

Por otra parte, también moderniza el deber de auxilio en accidentes marítimos, fija responsabilidades para los capitanes que abandonen un siniestro sin prestar ayuda ni informar a la autoridad marítima y obliga a las naves cercanas a prestar socorro en situaciones de riesgo vital.

Finalmente, Y en materia laboral, la propuesta mejora el control de jornadas y descansos de las tripulaciones. Para ello, exige sistemas de registro verificables por la Dirección del Trabajo y la autoridad marítima para prevenir riesgos asociados a la fatiga.

El diputado Guzmán reforzó que el objetivo es garantizar la seguridad en la actividad marítima mediante medidas de prevención e incorporación de tecnología. Esto, además de mejorar la capacidad de reacción y fijar sanciones penales ante conductas como la alteración de instrumentos de seguridad dentro de las embarcaciones o el incumplimiento del deber de socorro.

El legislador valoró que la Comisión inicie la tramitación de este proyecto y planteó la necesidad de incorporar al Ejecutivo para recibir sus observaciones. “Queremos una iniciativa robusta que fortalezca la seguridad marítima y honre a los siete pescadores de la embarcación Bruma”, afirmó.

En la sesión expuso el contraalmirante, Daniel González, director de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, en representación de Directemar. Entre los puntos que abordó está la necesidad de precisar las responsabilidades según el rol de cada integrante de las embarcaciones, diferenciando entre capitanes, patrones y tripulantes. También realizó observaciones referidas a la propuesta de controles de alcoholemia y narcotest.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Pesca, el diputado del Partido Liberal, Alejandro Bernales, destacó que la iniciativa aborda materias amplias y relevantes, como búsqueda y rescate, seguridad marítima, condiciones laborales y tiempos de descanso.

A lo anterior agregó que, debido a la extensa costa y territorio marítimo del país, el proyecto debe tramitarse con urgencia. Por esta razón, la instancia lo tratará de manera prioritaria y llamó al Ejecutivo a respaldar el texto para acelerar su avance legislativo.

Bernales adelantó que invitarán a familiares de las víctimas de la embarcación Bruma, a los ministros de Economía y del Trabajo, y a autoridades de la Dirección del Trabajo y Sernapesca.