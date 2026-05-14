Cecilia Cifuentes advierte riesgos fiscales en megaproyecto de reconstrucción: "En sí mismo no está financiado"

La economista y directora del Centro de Estudios Financieros del ESE Business School de la Universidad de Los Andes, Cecilia Cifuentes, abordó el avance del Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Ejecutivo y afirmó que el proyecto todavía deja dudas respecto al impacto fiscal y las metas de crecimiento comprometidas por el Ejecutivo.

En conversación con Política en Vivo, la académica sostuvo que las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo siguen vigentes y planteó que el Gobierno aún debe entregar una respuesta más clara sobre el financiamiento de la iniciativa.

Cifuentes señaló que el Gobierno ha respondido parcialmente a las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo, aunque reconoció que no ha existido una explicación formal. De todos modos, indicó que el Ejecutivo ha planteado que parte del financiamiento vendría desde ajustes de gasto y otras medidas que no están incluidas directamente en el proyecto.

“El proyecto en sí mismo no está financiado”, sostuvo. La economista agregó que el Gobierno también apuesta por ingresos provenientes de la regularización de casinos y por recortes presupuestarios que todavía no se conocen completamente. “Hay medidas que están fuera de este proyecto que compensan en parte”, indicó.

Sobre el efecto económico de la rebaja de impuestos, Cifuentes afirmó que “si uno toma sólo lo que está incorporado desde el punto de vista tributario, yo creo que es insuficiente para la expectativa de crecimiento que el proyecto plantea”.

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“Todo lo que tiene que ver con la desregulación y lo que hemos llamado permisología probablemente es más potente que la rebaja de impuestos”, afirmó.

Cifuentes además cuestionó el nivel de complejidad del sistema tributario y defendió avanzar hacia mecanismos más simples. “Tenemos impuestos muy altos que no recaudan”, señaló. “Existe bastante evidencia que para fomentar la inversión no sólo uno necesita impuestos bajos, necesita también un sistema simple”.

La directora del Centro de Estudios Financieros sostuvo que el proyecto permitiría un crecimiento cercano al 2,8%, aunque advirtió que eso todavía queda lejos de la meta de 4% planteada por el Gobierno. “Para llegar al 4 faltaría avanzar en otras áreas que no están contempladas en este proyecto”, afirmó.

En materia tributaria, Cifuentes cuestionó las propuestas para eliminar el IVA a productos como pañales y medicamentos. “Abrir espacios de excepción al IVA son bien complejos técnicamente”, afirmó. También advirtió sobre el riesgo de extender ese tipo de beneficios a otros productos. “Eso entra en una espiral que es muy compleja”, señaló.

La economista además manifestó preocupación por el estado de las finanzas municipales y criticó el aumento del gasto en personal en los municipios. “Cuando uno habla de ineficiencias en el gasto del Estado, mi impresión es que el problema es mucho más grave todavía en las finanzas municipales que en el gobierno central”, afirmó.

Finalmente, Cifuentes valoró las conversaciones del Ejecutivo con la Democracia Cristiana para ampliar el respaldo político al proyecto, aunque insistió en que el punto central sigue siendo la sostenibilidad fiscal. “Más que por cuántos votos se apruebe, hay que dar señales claras de que este proyecto no va a deteriorar las finanzas públicas”, concluyó.