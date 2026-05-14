Comisión de Hacienda aprobó a las 5 de la madrugada la megarreforma

Cerca de las 5 horas de este jueves, debido al gran número de indicaciones producto del “tsunami” opositor, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reconstrucción nacional, tras lo cual seguirá su tramitación en las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente. Se espera que sea votado en sala la próxima semana.

El llamado corazón del proyecto, la rebaja del impuesto de primera categoría, se aprobó por ocho votos a favor de los partidos Nacional Libertario, Republicano, UDI, RN y PDG (Juan Valenzuela); en contra votaron Carlos Bianchi (Ind. PPD), Jorge Brito (FA) y Boris Barrea (PC), y se abstuvo la diputada DC Priscilla Castillo.

La reducción del impuesto de primera categoría para las grandes empresas se implementará en tres años: En 2027 la tasa pasará del 27% al 25,5%, (operación renta 2028); en 2028 a 24% (operación renta 2029), y en 2029, a 23% (operación renta 2030). Esta reducción pretende incentivar la inversión.

También se aprobó con los votos del oficialismo y del diputado PDG Juan Valenzuela, la reintegración de sistema tributario, la que también será gradual, para que de nuevo el pago de primera categoría que hacen las empresas pueda imputarse en un 100% a los impuestos personales de sus dueños. Se alcanzaría la integración total en 2031. La medida también busca incentivar la inversión.

A su vez por mayoría se aprobó la invariabilidad tributaria, mecanismo que establece un régimen tributario inmutable durante un período de 25 años, para proyectos de inversión significativos.

En cambio, la eliminación de la franquicia Sence para aumentar la recaudación, mediante la eliminación del beneficio tributario para gastos de capacitación y de las normas asociadas, fue rechazada con los votos en contra de los diputados de RN Diego Schalper y Eduardo Durán, los que se desmarcaron de la propuesta del Ejecutivo y se alinearon con la oposición.

CONTENIDO DEL PROYECTO

El objetivo central del plan de reconstrucción nacional es llegar año 2030 con una tasa de desempleo a 6,5%, que la economía crezca alrededor del 4% anual, y que las cuentas fiscales estén en equilibrio estructural.

A través de 40 medidas, el Gobierno busca recuperar el crecimiento, mejorar los sueldos y brindar seguridad social a todas las familias chilenas. Este plan de reconstrucción considera los siguientes grandes ejes:

– Alivio tributario: Reducción del Impuesto de Primera Categoría del 27% al 23% y beneficios para Pymes con el fin de promover el empleo.

– Fondo de Emergencia: Ampliación de recursos para la reconstrucción en las regiones de Ñuble y Biobío.

– Vivienda y personas mayores: Exención de IVA en compras inmobiliarias y eliminación de contribuciones para las personas mayores.

– Certeza Jurídica: Agilización de permisos sectoriales y protección a la inversión.