Detienen a tres carabineros y 16 civiles por presunta asociación criminal en Curanilahue

Tres funcionarios de Carabineros de Chile fueron detenidos en el marco de una investigación por presuntos vínculos con una organización criminal que operaría en la provincia de Arauco, en la Región del Biobío.

Según informó 24Horas, se trata de tres cabos segundos que fueron capturados tras una serie de allanamientos realizados en la comuna de Curanilahue. En el operativo también fueron detenidos al menos 16 civiles.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la investigación contempla delitos de asociación ilícita, asociación criminal, falsificación de instrumento público, omisión de denuncia, obstrucción a la investigación e infracción a la Ley de Drogas.

A través de un comunicado, la Jefatura de Zona Biobío de Carabineros señaló que “personal especializado de Asuntos Internos logró establecer antecedentes que vincularían a tres funcionarios de la Prefectura de Arauco con hechos presuntamente constitutivos de delito”.

La institución indicó además que, una vez conocidos los antecedentes, se adoptaron “de manera inmediata las medidas administrativas correspondientes”, concretando la desvinculación de los tres funcionarios involucrados.

Junto con ello, se instruyó un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades individuales, mientras que los antecedentes del caso fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Cabe destacar que los tres funcionarios fueron dados de la baja de la institución.