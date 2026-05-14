Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 14 de Mayo de 2026


Diputados de la Comisión de Trabajo piden acciones al ministerio por incumplimiento de la Ley de Inclusión Laboral

Los parlamentarios advirtieron que cerca del 75% de las empresas y organismos públicos no cumple con el mínimo legal de contratación de personas con discapacidad y exigieron medidas de fiscalización y apoyo.

Los parlamentarios advirtieron que cerca del 75% de las empresas y organismos públicos no cumple con el mínimo legal de contratación de personas con discapacidad y exigieron medidas de fiscalización y apoyo.

Trabajo

Los diputados de la Comisión de Trabajo, Stephan Schubert y Erich Grohs, ingresaron un oficio de fiscalización al Ministerio del Trabajo y Previsión Social tras conocerse que cerca del 75% de las empresas privadas y organismos públicos no cumple con la cuota mínima de contratación de personas con discapacidad establecida en la Ley de Inclusión Laboral.

La normativa, vigente desde 2018, obliga a las instituciones públicas y empresas con 100 o más trabajadores a reservar al menos el 1% de sus vacantes para personas en situación de discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez.

Frente a este escenario, los parlamentarios solicitaron antecedentes sobre las medidas adoptadas por la cartera y los objetivos anuales proyectados para mejorar el cumplimiento de las cuotas de inclusión laboral entre 2026 y 2029.

Los diputados Stephan Schubert y Erich Grohs.

Los diputados Stephan Schubert y Erich Grohs.

El diputado Schubert sostuvo que “el desafío actual es transformar estas cifras en oportunidades reales de inclusión. Necesitamos fortalecer el rol orientador del Estado y trabajar en conjunto con el ministerio para facilitar que tanto las empresas como los organismos públicos cuenten con las herramientas necesarias para cumplir con la ley y dar el ejemplo”.

En la misma línea, Grohs afirmó que “exigimos saber qué fallas se han detectado y qué medidas urgentes se van a tomar. La inclusión laboral no puede ser una declaración de buenas intenciones, sino que se requiere gestión, fiscalización y compromisos reales”.

Desde la Fundación Chilena para la Discapacidad también abordaron las cifras de incumplimiento. Su presidente, Matías Poblete, llamó a las empresas a participar del “Sello Inclusión 2026”.

El diagnóstico es claro y la brecha del 75% es preocupante. Por eso, invitamos activamente a las empresas a participar del Sello Inclusión 2026. Esta iniciativa es una herramienta técnica diseñada para guiar, evaluar y garantizar que las compañías cumplan de manera efectiva y sostenible con la normativa vigente”, señaló.

Entradas relacionadas:

Claves: , , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
José Toro y la "metáfora" de Kast: "Cuando yo prometo algo, no lo cumplo y después digo que no quise decir lo que dije, eso es una mentira"
post-title
Tatiana Urrutia (FA) cataloga exposición de ministra Steinert de “decepcionante” y acusa “mucho ruido y pocas nueces” en seguridad
post-title
Diputados de la Comisión de Trabajo piden acciones al ministerio por incumplimiento de la Ley de Inclusión Laboral
post-title
Detienen a tres carabineros y 16 civiles por presunta asociación criminal en Curanilahue

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X