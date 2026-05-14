Elecciones FECh 2026: “Conectemos la Chile” vence con la mayor participación en 15 años

Con una participación histórica de más de 18 mil votos, correspondientes al 49,1% del padrón electoral (37.606), la comunidad estudiantil de la Universidad de Chile definió este martes a la nueva Mesa Directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh). “Conectemos la Chile”, encabezada por la alumna de Ingeniería Civil Hidráulica Laura Mlynarz, se impuso con más de nueve mil votos.

La cifra marca un hito para la organización estudiantil, al constituir la participación más alta desde las elecciones de 2011, cuando la FECh registró un 59,9% de participación en la elección que llevó a la presidencia a Gabriel Boric.

La lista “Conectemos la Chile”, integrada por Laura Mlynarz (Ingeniería), presidenta; Montserrat Lagos (Derecho), vicepresidenta; Javier Concha (Salud), secretario general; Thiare Uribe (Filosofía y Humanidades), comunicaciones; Isidora Velásquez (Facso), comunicaciones; Sofía Coña (Estudios Internacionales), participación; Jesús Malebrán (Gobierno), bienestar, terminó imponiéndose con un 60,6% de las preferencias, frente al 39,4% que obtuvo la lista “Nuevo Horizonte”.

Tras el anuncio del Tricel, la lista completa salió al balcón del segundo piso de la Casa FECh, para entregar las primeras palabras como mesa electa. “Estamos muy contentos por el nivel de participación en el proceso, creo que es lo más relevante de la jornada. El día de hoy es histórico para la FECh, para el movimiento estudiantil y para la Universidad de Chile también, porque los niveles de participación son los que nadie se esperaba”, señaló Mlynarz, y agregó que “también esto nos hace tener un sentido de la responsabilidad muy amplio”.

Laura enfatizó que “la Federación no depende de una presidencia, no depende de una Mesa Directiva, sino que va a depender de nuestra capacidad de articular, de trabajar en conjunto, de poder buscar objetivos clave. También, ser conscientes de la relevancia del proceso y del período en el que estamos viviendo, donde, lamentablemente, el estudiantado y el derecho a la educación pública está corriendo peligro y este gobierno no pone las necesidades del pueblo de Chile como prioridad”, sostuvo.

Finalmente, la presidenta electa entregó un mensaje al estudiantado. “Este proceso no se acaba ni comienza con esta elección. Todo esto sí representa los niveles de participación de los estudiantes de la Universidad de Chile y sus distintas expresiones, pero también implica que el porvenir y el trabajo que vamos a tener que ejecutar en este período va a necesitar de todas y todos”.

En tanto, la vicerrectora de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Josiane Bonnefoy, señaló respecto al proceso que “la participación de cerca del 50% del estudiantado refleja el interés, compromiso y convicción de las y los estudiantes con la vida democrática y con el fortalecimiento de sus espacios de representación”. Y agregó que “les deseamos éxito en este nuevo desafío y reiteramos nuestra disposición para seguir trabajando conjuntamente en beneficio de la comunidad estudiantil y de la vida universitaria de nuestra institución”.

La elección, desarrollada entre el lunes 11 y martes 12 de mayo mediante votación electrónica, permitió además elegir a las y los representantes a las Consejerías FECh Ordinarias y Supernumerarias.

Reactivación estudiantil

El proceso electoral enfrentó a las listas “Conectemos la Chile” y “Nuevo Horizonte”, ambas con propuestas centradas en fortalecer la representación estudiantil y abordar desafíos vinculados al bienestar universitario, en un escenario marcado por los desafíos de reactivar la organización estudiantil.

La lista ganadora “Conectemos la Chile” centró su programa en propuestas orientadas al fortalecimiento del bienestar estudiantil, el rol público, la participación y una reconstrucción comunitaria. Propuso además Becas de Traslado Interregional, garantías académicas, varias mejoras en torno a temas de salud mental, alimentación universitaria, acompañamiento a estudiantes trabajadores y fortalecimiento de la articulación territorial entre facultades y campus.

La nueva Mesa Directiva asumirá sus funciones en las próximas semanas, en un contexto especialmente significativo para la Federación, a meses de la conmemoración de los 120 años de historia de la FECh, una de las organizaciones estudiantiles más antiguas del país y del continente.