Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 14 de Mayo de 2026


Expresidente Boric reapareció junto a Carolina Tohá y otros exministros en presentación de libro

El exmandatario llegó hasta la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, para participar del lanzamiento del texto titulado "La política se metió conmigo: Conversaciones con Carolina Tohá", escrito por el periodista Daniel Hopeynham.

El exmandatario llegó hasta la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, para participar del lanzamiento del texto titulado "La política se metió conmigo: Conversaciones con Carolina Tohá", escrito por el periodista Daniel Hopeynham.

Política

En la presentación de un libro reapareció el Expresidente Gabriel Boric, actividad en la que compartió testera con quien fue su ministra del Interior, Carolina Tohá. A la actividad también asistieron los exministros Mario Marcel, Jaime Gajardo y Alberto van Klaveren.

Quien dejó el Palacio de La Moneda el pasado 11 de marzo llegó hasta la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, lugar del evento, para participar del lanzamiento del texto titulado “La política se metió conmigo: Conversaciones con Carolina Tohá”, escrito por el periodista Daniel Hopeynham.

“Avanzamos, aunque eso implique no conseguir todo y quizás ni siquiera la mayoría de lo que esperábamos… Pero avanzamos para la gente. Y en este libro se dice algo con lo que estoy completamente de acuerdo: que el rol de la política es resolver los problemas de la mayoría de la gente”, señaló Boric en referencia a su periodo como mandatario.

“Lo que digo evidentemente no es neutral, pues no da lo mismo hacia qué lado se realice. Por eso uno tiene una dirección, y la velocidad con la que se avance en esa dirección va a depender de la fuerza social que se tenga, de la mayoría que se pueda construir”, añadió.

“Y nosotros ya habíamos tenido una advertencia muy importante en la elección del Parlamento de 2022, cuando ya no teníamos esa mayoría, lo que no se leyó suficientemente bien desde el Gobierno en sus inicios. Y yo soy el principal responsable de aquello”, agregó Boric.

Cabe recordar que el Expresidente había ido a España a mediados de abril, luego de recibir permiso del Congreso, para participar del encuentro internacional “En Defensa de la Democracia”, con sede en Barcelona.

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