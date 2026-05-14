Helia Molina por recortes en Salud: “Un sistema desfinanciado no soporta ni un 1% menos”

La exministra de Salud, Helia Molina, abordó los recortes presupuestarios anunciados por el gobierno de José Antonio Kast, advirtiendo que el sistema sanitario chileno enfrenta una situación crítica que no admite nuevas reducciones.

En entrevista con la primera edición de Radioanálisis, la también exdiputada sostuvo que el sistema arrastra un problema estructural de financiamiento, explicando que “el sistema de salud chileno está hace tiempo desfinanciado, o sea, no es un sistema que le alcance la plata desde el principio hasta fin de año, sin que tenga déficit”, lo que a su juicio configura una crisis permanente.

En ese contexto, detalló que el país ha experimentado transformaciones profundas en su perfil sanitario, señalando que “Chile es un país que envejeció muy rápido, por lo tanto tiene una gran masa de personas mayores con montones de enfermedades crónicas, como el cáncer, la hipertensión, la diabetes y las enfermedades de salud mental”, lo que incrementa la presión sobre la red asistencial.

Molina planteó que, pese a los buenos indicadores, estos se logran con un alto esfuerzo en un sistema que opera con recursos limitados, advirtiendo que el gasto público en salud no alcanza los niveles recomendados. Por ello, criticó los ajustes presupuestarios, afirmando que “proponer recortes a un sistema que está siempre deficitario a mí me parece una aberración y me parece tremendamente dañino para la salud, para el desarrollo y para la percepción de protección que deben tener los ciudadanos de su Estado”.

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Respecto del impacto de estas medidas, sostuvo que los efectos no siempre son directos, pero sí generalizados, explicando que “cuando usted recorta en licencias médicas, cuando usted recorta en camas sociosanitarias, cuando usted recorta en compra de medicamentos, usted está generando una afectación a todos los programas”, lo que repercute en toda la atención.

En esa línea, cuestionó la idea de no reemplazar ciertos cargos dentro del sistema, señalando que “no sé qué puesto se refiere que en salud no sea fundamental, porque si bien el doctor, la enfermera o el kinesiólogo son fundamentales, también es fundamental quien da las horas, quien hace las estadísticas o quien limpia el establecimiento”.

Sobre la Atención Primaria de Salud (APS) Universal, cuya expansión podría verse ralentizada, la exministra expresó su preocupación, destacando su rol estratégico. En ese sentido, explicó que “la atención primaria es donde se resuelven sobre el 90% de los problemas de salud, donde se previene la enfermedad, se detecta precozmente y se evita que los pacientes lleguen a hospitales”, advirtiendo además que “lo que no se previene hoy día va a ser dos, tres, cuatro o cinco veces más gasto mañana”.

Asimismo, cuestionó que se impulsen recortes sin evaluaciones previas, indicando que “yo estoy de acuerdo en que se evalúen los programas, pero recortemos después de evaluar, no antes, porque hasta ahora no hay pruebas de que se esté botando la plata en cosas que no se justifican”.

Finalmente, Molina apuntó a lo que considera una visión excesivamente financiera en la toma de decisiones, señalando que “aquí hay una mirada absolutamente financiera donde no se están considerando los efectos que van a tener estos recortes en la salud de las personas”.

Si bien valoró la experiencia de las actuales autoridades sanitarias, sostuvo que el desafío será lograr mayor respaldo político y presupuestario para el sector. En ese contexto, cerró con una crítica directa al Ejecutivo, afirmando que “yo tengo fe en las personas que están ahí, pero desgraciadamente aquí el que manda es el Presidente, y en el Presidente no tengo ninguna fe”.