José Toro y la "metáfora" de Kast: "Cuando yo prometo algo, no lo cumplo y después digo que no quise decir lo que dije, eso es una mentira"

El secretario general del Partido por la Democracia (PPD), José Toro, cuestionó duramente los dichos del Presidente José Antonio Kast luego de que relativizara una de sus principales promesas de campaña en materia migratoria. Esto, pues el mandatario aseguró que su anuncio de expulsar a 300 mil migrantes irregulares “el primer día” de gobierno “era una metáfora”, lo que abrió un nuevo debate sobre el alcance de sus compromisos electorales.

Así, y durante el panel de conversación emitido durante la primera edición de Radioanálisis, Toro afirmó que desde un inicio “se dijo que era imposible” concretar la expulsión masiva de migrantes que proponía Kast durante la campaña presidencial.

El dirigente agregó que “esas son parte de las mentiras con las que se logró ganar una campaña presidencial”, señalando que el actual Gobierno terminó reconociendo la inviabilidad de una de sus promesas más emblemáticas. “Cuando yo prometo algo, no lo cumplo y después digo que no quise decir lo que dije eso es una mentira“, afirmó.

Toro también cuestionó el tono utilizado por Kast para justificar el incumplimiento de la medida. “Claramente, a todas luces —y mucha gente lo dijo—, expulsar 300 mil migrantes era imposible”, enfatizó, apuntando, además, a que durante la campaña se instaló la idea de que quienes advertían aquello “no se estaban haciendo cargo” del problema de seguridad y migración.

La ‘metáfora’ de expulsión de migrantes del Presidente Kast “Cuando yo prometo algo, no lo cumplo y después digo que yo no quise decir lo que dije, eso es una mentira”: AHORA en #RadioAnálisis: conversan el abogado y exconvencional de Renovación Nacional, @raulcelism y el… pic.twitter.com/u23q4qgrY6 — Radio Universidad de Chile (@uchileradio) May 14, 2026

En esa línea, el secretario general del PPD aseguró que la situación abre una discusión más amplia sobre la credibilidad de las promesas electorales. “¿Quién hace check and balance de lo que dijimos y de lo que vamos a hacer?”, planteó, agregando: “¿Da lo mismo qué es lo que yo digo en una campaña porque después voy a llegar al gobierno y no lo voy a cumplir?”.

Asimismo, Toro sostuvo que el Ejecutivo debiese transparentar cuando una medida prometida no podrá concretarse. “Seamos honestos y digamos ‘mire, esto no lo voy a cumplir porque cambiaron las condiciones, porque hoy la realidad es otra’”, indicó, añadiendo que “gobernar hoy es distinto”.

El dirigente del PPD también vinculó esta polémica con las recientes discusiones sobre seguridad pública y recortes presupuestarios. “Uno mira el fondo y dice ‘bueno, ¿cuál es la diferencia en materia de seguridad?’. Actualmente, ninguna”, afirmó, agregando que “no se recortó en seguridad porque hubo una presión social para no hacerlo; si no, hubieran recortado igual”.

Las declaraciones de Toro se suman a otras críticas desde la oposición luego de que Kast afirmara que su promesa migratoria “era una metáfora”. El propio mandatario señaló que “si alguien creyó que en un día uno iba a expulsar a 300 mil personas, creo que entendió mal”, insistiendo en que el anuncio apuntaba a “marcar una dirección” en política migratoria.