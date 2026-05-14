“Premio para los superricos” y “una buena noticia para Chile”: aprobación de la "megarreforma" en Hacienda genera tensión en el Congreso

Con recriminaciones cruzadas, advertencias sobre sus efectos económicos y críticas incluso dentro del oficialismo terminó la votación del proyecto de reconstrucción nacional en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

La iniciativa, que avanzó casi en su totalidad tras más de 14 horas de debate, volvió a dejar al descubierto las diferencias entre el Gobierno y la oposición, pero también tensiones en sectores oficialistas por algunos artículos específicos, como la eliminación de la franquicia Sence.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró el resultado y aseguró que el Ejecutivo logró sacar adelante el núcleo de la propuesta. “Se aprobó prácticamente el total del proyecto presentado. Se pasaron varios obstáculos, pero estamos muy conformes y hacia adelante nomás”, afirmó tras el término de la sesión.

El secretario de Estado sostuvo que el Gobierno mantendrá las conversaciones para recuperar artículos rechazados y ajustar otros puntos antes de la discusión en sala. A su vez, el vicepresidente de Renovación Nacional, Diego Schalper, defendió el apoyo de su bancada a la rebaja del impuesto de primera categoría, considerada el eje central de la iniciativa.

“Nosotros hemos aprobado el corazón del proyecto, que es la rebaja del impuesto de primera categoría”, señaló tras el termino de la sesión. Esta medida reducirá gradualmente el tributo que pagan las grandes empresas desde el 27% al 23% entre 2027 y 2029.

Sobre su rechazo a la eliminación de la franquicia Sence, explicó que “una cosa es tener una mirada crítica de la franquicia tributaria relativa al Sence y otra cosa muy distinta es que quede la impresión de que como sector político y como derecha no tenemos un compromiso con la capacitación”.

El parlamentario afirmó que trabajarán en una nueva propuesta antes de que el proyecto llegue a la Comisión de Trabajo: “Nuestra apuesta es que de aquí al lunes seamos capaces de construir una propuesta que, junto con ajustar el gasto, le dé una solución a la capacitación de los chilenos”.

Además, valoró el resultado político de la discusión pese al extenso debate. “Hoy hay una buena noticia para Chile. Vamos cambiando la receta equivocada que durante años ha tenido el país estancado”, afirmó.

Desde la oposición, en cambio, el tono fue completamente distinto. El diputado comunista Boris Barrera acusó que el proyecto favorece a los sectores de mayores ingresos y cuestionó duramente la aprobación de la rebaja tributaria y de la invariabilidad por 25 años para grandes inversiones.

“Lo lamentable de esta noche es que se ha consolidado este premio para los superricos a costa de los más pobres de Chile”, señaló. En esa línea, Barrera aseguró que la oposición intentará revertir parte de las normas en la votación en sala: “Aquí pueden haber tenido una mayoría abrumadora, sin embargo en la sala podemos convencer a otros sectores de que esta reforma es mala”.

Barrea además criticó el mecanismo de invariabilidad tributaria. “Lo vamos a lamentar durante 25 años si es que esto se llega a aprobar como está”, afirmó.

Las críticas de parlamentarios de oposición en la Comisión de Medio Ambiente

Las críticas continuaron esta tarde en la Comisión de Medio Ambiente, donde comenzó la revisión del proyecto luego de su paso por Hacienda. Los diputados Jaime Bassa (FA), Francisco Crisóstomo (PS) y Gustavo Gatica (Ind-PC) advirtieron reparos ambientales y apuntaron contra las normas que facilitan permisos para proyectos de inversión.

Bassa cuestionó especialmente el mecanismo que, según explicó, permitiría compensar económicamente a empresas cuyos proyectos sean posteriormente declarados ilegales por tribunales.

“Inversionistas que consiguen la resolución en el comité político, pero que después la pierden en la Corte Suprema o en la Corte de Apelaciones por declaración de ilegalidad, tienen un seguro donde el Estado les devuelve lo invertido. Una cuestión francamente sin precedentes”, afirmó el parlamentario frenteamplista.

Por su parte, Crisóstomo acusó que el proyecto busca beneficiar a las grandes empresas mientras se realizan recortes presupuestarios en otras áreas.

Gatica, en tanto, llamó a no instalar “una falsa dicotomía entre desarrollo económico y protección del medio ambiente”, agregando que “sabemos muy bien qué pasa en Chile cuando se crece de forma desregulada”, señaló.

La advertencia de la Cámara Alta

Desde el Senado también surgieron advertencias. El senador democratacristiano Iván Flores tomó distancia de la discusión que se ha dado en la Cámara y adelantó un debate más complejo en la Cámara Alta.

“A diferencia de lo que hemos visto en la Cámara, aquí no habrá pirquineo, eso de estar ofreciendo algunas cositas por aquí y por allá para ganar los votos; el debate debe ser serio, con argumentos y a la altura. Efectivamente en la Cámara el Gobierno cuenta con los votos, pero en el Senado estamos más empatados”, sostuvo Flores.

El senador agregó que “creo que el Senado va a actuar de manera distinta, con un poco más de reflexión y mirando más el mediano y largo plazo. No vamos a estar disponibles, como decía, a ese pirquineo por pequeñas cosas. Vamos a realizar un debate macroeconómico, pero también de cómo estas medidas propuestas por el Gobierno impactan en las personas, al generarse un menor gasto social. Cómo no se deja en la calle o en la fría vereda a las familias chilenas” .

Según el Ejecutivo, el proyecto de reconstrucción nacional busca llevar la tasa de desempleo al 6,5% hacia 2030, alcanzar un crecimiento económico cercano al 4% anual y equilibrar las cuentas fiscales.