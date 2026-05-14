Presentan denuncia criminal contra Codelco por sobreestimación de producción

El diputado Jaime Mulet (FREVS) presentó una denuncia criminal contra Codelco a raíz del informe preliminar de la cuprífera que indicaría una sobrestimación de producción en diciembre de 2025. Se trata de una acusación en contra de “todos quienes resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores, por hechos que podrían revestir caracteres de delito”.

Esta acción fue interpuesta ante el Ministerio Público luego de que se diera a conocer una auditoría interna de la empresa estatal, que dio cuenta de una serie de incumplimientos que llevaron a sobreestimar la producción de cobre del último mes del año pasado. El Diario Financiero publicó la información y especificó que se habrían detectado cerca de 20 mil toneladas que no cumplían con las especificaciones para haber sido incorporadas. El material extra habrían permitido cumplir las metas de la cuprífera.

La denuncia que interpuso el diputado Mulet tiene como fin que la Fiscalía esclarezca los hechos, determine si tienen relevancia penal, identifique a las personas involucradas y establezca las responsabilidades correspondientes.

“Lo jurídicamente relevante es determinar si la eventual incorporación cuestionada obedeció a una decisión deliberada, coordinada o tolerada, destinada a aparentar el cumplimiento de metas, alterar registros internos, omitir controles, excluir áreas competentes, justificar pagos asociados a desempeño, comunicar cifras inexactas a órganos internos o externos, o encubrir una realidad productiva distinta de la efectiva”, se puede leer en el documento presentado.

El escrito igualmente indica que los antecedentes expuestos podrían vincularse a hipótesis penales como administración desleal, entre otras. Esto, sin perjuicio de que corresponde al Ministerio Público la última palabra.

El diputado Mulet fue enfático al señalar que, a su juicio, “se trata de una situación, de administración desleal, que es un delito hoy, eventualmente fraude al fisco, falsificación, porque esto está puesto también en documentos de la compañía, en la cuenta que se entregó por parte de la compañía. Tiene que ver con bonos que se pueden pagar por cumplimiento de meta, apreciaciones que hace el mercado también”.

Por lo anterior, afirmó que es “muy importante que se investigue penalmente. Sabemos que el informe es preliminar, pero yo hace más de 50 días había entregado antecedentes públicamente, pues me había llegado alguna información sobre esta materia, y no basta una mera investigación interna en Codelco. Ustedes entenderán que a una persona que tiene sospechas de que haya cometido fraude, no se le va a pedir a ella misma que investigue”.

“Codelco, durante los últimos años, ha entregado una serie de información inexacta, se ha equivocado una y otra vez, por lo menos desde los últimos cuatro gobiernos, del 2010 adelante, prometieron que este año íbamos a estar produciendo 2,3 millones de toneladas de cobre fino, promesa del año 2014, hoy día estamos produciendo 1,3 millones de toneladas de cobre fino, menos de la mitad de la promesa”, cuestionó.

En el Congreso, la Comisión de Minería y Energía del Senado convocará a una sesión para el próximo miércoles con el fin de analizar este tema. Estarán convocados el presidente de Codelco, Máximo Pacheco; el biministro de Minería y Economía, Daniel Mas y representantes de Cochilco.

La solicitud fue realizada por el senador Juan Luis Castro (PS), quien aseguró que el caso debe esclarecerse, en primera instancia, en el Congreso. “Hemos pedido una sesión especial para el día miércoles próximo, donde pueda ir la plana ejecutiva de Codelco Chile, para clarificar exactamente el informe de la auditoría interna que mandó a hacer el directorio. Esto a objeto de tener toda la certeza sobre qué pasó con la productividad del año 2025 y las condiciones en que esto ocurrió a partir de datos que son confusos y equívocos, que se están prestando para malos entendidos muy delicados. Eso es lo que tiene que despejarse en esa sesión”, dijo.

Desde Codelco se limitaron a indicar que la auditoría interna está en desarrollo y “no corresponde adelantar conclusiones”. Además, reafirmaron “su compromiso con los más altos estándares de rigurosidad técnica, el cumplimiento de sus normas y mecanismos internos de control, y entregará información oficial una vez que el proceso haya concluido, a través de los canales y en los plazos que corresponda”.