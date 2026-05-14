Presidente José Antonio Kast designa a Bernardo Fontaine como nuevo presidente del directorio de Codelco

El Presidente José Antonio Kast confirmó este jueves 14 de mayo la designación del economista Bernardo Fontaine como nuevo presidente del directorio de Codelco, en reemplazo de Máximo Pacheco. El nombramiento se hará efectivo a partir del próximo 26 de este mes.

La decisión del Ejecutivo ocurre en medio de un escenario marcado por los desafíos productivos y financieros de la estatal, además de las dificultades asociadas a sus proyectos estructurales y al fortalecimiento de su gobierno corporativo.

Junto con la llegada de Fontaine, el Gobierno también nominó a Luz Granier y Alejandro Canut de Bon como nuevos integrantes del directorio de la cuprífera estatal. Según explicó el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, el objetivo es avanzar en una “gestión financiera rigurosa” y enfrentar los desafíos operacionales de la empresa.

Fontaine, economista y exconvencional constituyente, había sido mencionado en las últimas semanas como la principal carta del oficialismo para liderar la minera. El profesional cuenta con experiencia en directorios de empresas y participó como asesor económico de Kast durante su campaña presidencial.

El arribo del nuevo timonel se produce en un momento clave para Codelco, que enfrenta presiones por el aumento de costos, la necesidad de recuperar niveles de producción y el financiamiento de sus proyectos de expansión.