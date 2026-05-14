Presidente Kast no descarta instruir a entidades públicas de educación y salud para reportar a migrantes irregulares

Este jueves 14 de mayo, y en el marco de su visita a la planta desalinizadora de Caldera, el Presidente José Antonio Kast no descartó que el Gobierno pueda instruir a entidades de salud y educación a reportar antecedentes de migrantes en situación irregular, en medio del debate sobre el acceso a prestaciones estatales. “La única manera de ordenar es saber quiénes utilizan los distintos servicios públicos”, afirmó durante el mismo punto de prensa.

En esa línea, sostuvo que el debate sobre el acceso de migrantes a prestaciones sociales “tenía una lógica”, particularmente en materias como salud y educación. Así, el Presidente explicó que, a su juicio, el Estado debió asumir responsabilidades frente a familias extranjeras que ingresaron al país con menores de edad. “Cuando llega un extranjero, o llegaban los extranjeros con niños menores de edad, el Estado tenía que hacerse cargo”, señaló.

Asimismo, aseguró que también existían dificultades respecto del seguimiento sanitario de personas extranjeras que no estaban incorporadas a los registros nacionales. “Cuando llegaban extranjeros que no tenían el seguimiento de salud que tenemos todos los chilenos, bueno, también había que ordenar el tema”, indicó.

Kast insistió en que el Ejecutivo busca “ordenar todas las prestaciones” que entrega el Estado y reiteró que, para ello, es necesario conocer quiénes utilizan los distintos servicios públicos. En medio de la discusión sobre una eventual instrucción a organismos públicos para reportar a migrantes en situación irregular, el jefe de Estado sostuvo que existen personas que no han regularizado su situación pese a los procesos abiertos en años anteriores.

“Han pasado muchos años, algunos no se han documentado en todas las oportunidades que se han dado y eso tenemos que ir analizándolo”, afirmó. Cabe destacar que las declaraciones del mandatario se dan luego de que desde distintos sectores surgieran cuestionamientos ante la posibilidad de que instituciones de salud y educación entreguen antecedentes de personas migrantes al Gobierno, en el marco de las medidas anunciadas por La Moneda para enfrentar la migración irregular.

“Hipérbole”, no metáfora

Por otro lado, el mandatario también apovechó para afrontar las críticas que surgieron luego de que calificara como una “metáfora” su promesa de campaña de expulsar a 300 mil migrantes irregulares. En ese contexto, aseguró que “quizás la palabra era hipérbole, no metáfora”, intentando corregir el concepto utilizado el día anterior durante un encuentro con empresarios.

La polémica comenzó luego de que Kast afirmara en la Semana de la Construcción que su compromiso de expulsar a cientos de miles de migrantes “el primer día” no debía interpretarse de forma literal. “Si alguien cree que en un día uno va a expulsar a 300 mil migrantes, creo que entendió mal el mensaje”, sostuvo en esa instancia.

Frente a los cuestionamientos posteriores, el Presidente defendió el fondo de su política migratoria y aseguró que “el ciudadano de a pie entiende lo que estamos haciendo”. En esa línea, destacó que la ciudadanía “ve los aviones que han salido y que van a ir regularmente saliendo con inmigrantes irregulares”, además del “cierre de la frontera” y una disminución de los ingresos clandestinos al país.

Kast también afirmó que “los migrantes voluntariamente están dejando el país” y aseguró que, una vez que se ordene el sistema migratorio, “esto empieza a fluir”. Según explicó, el Ejecutivo se ha encontrado con un “stock de carpetas que quedaron sin firmar” y con solicitudes pendientes de procesamiento, además de problemas en los sistemas de digitalización y cruce de datos.

En su intervención, el mandatario volvió además a apuntar contra la administración del expresidente Gabriel Boric, señalando que el actual gobierno debió enfrentar un sistema migratorio desordenado antes de impulsar nuevas reformas. “Primero tenemos que ordenar eso para hacer todo el cruce de datos que viene y también en algún momento plantearle al Parlamento reformas legislativas”, indicó.

Durante el mismo punto de prensa, Kast aprovechó de respaldar el plan de seguridad impulsado por la ministra Trinidad Steinert, asegurando que su administración “ha avanzado” en el control fronterizo. El jefe de Estado mencionó intervenciones en zonas como Chacalluta, Visviri, Colchane y Ollagüe, afirmando que el gobierno está “dando una señal clara” respecto del combate a la migración irregular.