Tatiana Urrutia (FA) cataloga exposición de ministra Steinert de “decepcionante” y acusa “mucho ruido y pocas nueces” en seguridad

La exposición de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, ante la Cámara de Diputadas y Diputados generó incomodidad tanto en la oposición como en sectores del oficialismo, luego de que parlamentarios cuestionaran la falta de definiciones estratégicas del Ejecutivo en materia de combate al crimen organizado y seguridad pública. La presentación, que se extendió por cerca de una hora y media, estuvo marcada por críticas respecto al foco de la intervención de la secretaria de Estado.

En ese contexto, la diputada Tatiana Urrutia (FA), integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, en diálogo con la primera edición de Radioanálisis, calificó como “decepcionante” la exposición de la ministra, acusando que se desaprovechó una instancia clave para presentar lineamientos concretos ante la crisis de seguridad.

“Fue una oportunidad del Gobierno y de la ministra de hablarle a Chile y ponerse en coordinación con el Congreso para articular un plan, una estrategia o al menos dar luces de aquello. Y en verdad lo que vimos fue bastante decepcionante”, afirmó.

La parlamentaria sostuvo que gran parte de la intervención estuvo centrada en destacar la trayectoria profesional de Steinert y los resultados de su gestión previa como fiscal, más que en explicar medidas concretas para enfrentar el crimen organizado. “Escuchamos principalmente sus logros como fiscal durante el gobierno de Boric, pero también su currículum personal, algo que la mayoría ya conocíamos”, añadió.

Urrutia también cuestionó el énfasis que el Ejecutivo ha puesto en los operativos policiales masivos, señalando que si bien los decomisos de armas y drogas son positivos, no constituyen una novedad ni reemplazan la necesidad de una estrategia integral de seguridad.

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“Los operativos suceden siempre. Está bien que se anuncien y que la ministra esté en terreno, pero el rol principal del Ministerio de Seguridad es tener una estrategia, coordinar a las policías y poner énfasis en prevención y persecución penal”, indicó.

En esa línea, advirtió que muchas veces se exhiben cifras de detenidos sin transparentar cuántos de ellos terminan formalizados. “Cuando tienes una alta cantidad de funcionarios desplegados en un operativo, quiere decir que los sacaste de otro lado. Entonces hay que medir concretamente si eso es efectivo”, sostuvo, agregando que actualmente existe “mucho ruido y pocas nueces”.

La diputada también criticó que el Ministerio de Seguridad intentara atribuirse públicamente resultados vinculados al operativo en Temucuicui, señalando que ese procedimiento correspondía al trabajo del Ministerio Público y las policías.

Respecto al manejo político del Gobierno en seguridad, Urrutia acusó que la administración del Presidente José Antonio Kast prometió soluciones rápidas a problemas complejos. “Hubo abiertamente mentiras”, afirmó, comparando las promesas de campaña con los llamados “quesitos mágicos”, en alusión a un conocido caso de estafa piramidal en Chile.

“Se prometieron soluciones fáciles para problemas que son súper complejos. En seguridad lo que importa son las políticas de Estado más que las políticas de izquierda y derecha”, aseguró.

La parlamentaria planteó además que las políticas de seguridad deben tener continuidad entre gobiernos, advirtiendo que el crimen organizado “no espera elecciones” y que el país no puede enfrentar cada administración “como un borrón y cuenta nueva”.

Finalmente, Urrutia descartó pedir un cambio de gabinete, aunque emplazó directamente al Mandatario a asumir responsabilidad política por el desempeño de sus ministros. “Es el Presidente el que tiene que dar cara a Chile y responder sobre la eficiencia o ineficiencia de las personas que él elige”, afirmó.