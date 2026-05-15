Claudia Pascual cuestiona que exista mayor diálogo en el Senado por megarreforma: “Lo pongo en duda”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, abordó el avance de la megarreforma del Gobierno en el Congreso. Además, y como parte de la Comisión de Constitución, se refirió al proyecto de ley que busca aumentar las penas para menores infractores de ley.

Sobre el Plan Nacional de Reconstrucción del Ejecutivo, la parlamentaria indicó que se trata de una “megarreforma tributaria” y la analizó como una iniciativa que “efectivamente tiene más que ver con una concepción de achicar el Estado que de reducir presupuestariamente su influencia. Por lo tanto, no se trata de mejorar las políticas públicas”.

Pascual afirmó que “beneficia a los que más tienen” y enfatizó en los cuestionamientos de su sector, por ejemplo, a la reducción del impuesto de primera categoría. “Además, genera una restricción económica en la recaudación fiscal al Estado, a lo menos por nueve o diez años (…) Por lo tanto, creo que esto, indudablemente, y a mi juicio, es una visión político-ideológica del papel del Estado, la cual no comparto para nada”, agregó.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

“Claro que las autoridades, que las vimos en campaña y en años anteriores, declaran que la ideología está siempre la vereda de enfrente solamente, porque nunca reconocen la carga ideológica de sus propios planteamientos”, cuestionó en la misma línea.

Respecto a la presión que ha puesto el Ejecutivo para avanzar en la tramitación de iniciativa, la parlamentaria puso en duda que el debate sea más reposado en el Senado. “Yo tengo la impresión que es una apuesta que en algunos momentos de la historia pudo haber tenido bastante asidero en la realidad, pero que hoy yo la pongo un poquito en duda”, afirmó.

“No quiero decir que no vaya a ser así, pero tampoco quiero dar fehacientemente asegurado que eso vaya a ocurrir. Primero, por la actitud bien poco diligente en materia de promover el diálogo en la Cámara que tuvo el Gobierno, por ejemplo, al no haber escuchado voces expertas en materia económica, las advertencias que hizo el FMI y el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), también advertencias que hicieron economistas destacados, incluso exautoridades de gobiernos anteriores, no sólo del progresismo y la oposición, sino que incluso también de autoridades del gobierno Sebastián Piñera”, argumentó.

Así, agregó que “cuando uno apuesta todo a una sola Cámara para resolver las cosas, le niega a los representantes legítimos de toda la ciudadanía que están hoy en la Cámara de Diputados el debate (…) Cuando, además, se genera un clima en donde, por cierto, no siempre es bueno decir ‘no, mira, yo quiero tener una actitud en donde te voy a dejar con muchas indicaciones’; y el otro va y te contesta ‘entonces yo te las voy a descontar todas’, tampoco ayuda para nada”.

“Desde ese punto de vista, creo que no solo es un problema de cuánto es el tiempo que se puede dar para tramitar, que ya es muy necesario (…) sino que también, lamentablemente, tenemos que asumir las fuerzas de oposición una postura muy unitaria y de mucho diálogo entre nosotros para convenir rápidamente cuáles son los temas que vamos a pelear de manera conjunta y exigirle al gobierno ese diálogo, pero no lo tenemos garantizado a priori”.

Respecto al proyecto que busca aumentar las penas para menores infractores de ley, la senadora Pascual indicó que “la responsabilidad penal adolescente es un ámbito de penalización y de justicia particular que tiene que ser distinguido del tratamiento de los adultos. Si usted se pone creativo a cambiar y a eliminar, por ejemplo, que ciertos delitos partan con el grado menor en el caso de ser adolescente, a aumentar las penas (…) y termina eliminando el sistema especial de responsabilidad penal adolescente, finalmente va a terminar tratando a los adolescentes exactamente igual como adultos”.