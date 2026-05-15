Clave Única incorporará pinpass opcional para reforzar seguridad en trámites digitales

La Secretaría de Gobierno Digital anunció que durante mayo incorporará un nuevo sistema de seguridad para la Clave Única, que permitirá agregar un código temporal o “pinpass” como segundo factor de autenticación al momento de realizar trámites en línea.

Según informó la directora (s) de la Secretaría de Gobierno Digital, Kareen Schramm, esta herramienta será de uso voluntario y funcionará mediante una aplicación externa que generará códigos temporales, similar a los sistemas utilizados por entidades bancarias.

En caso de activarlo, el usuario deberá ingresar este segundo código cada vez que acceda a plataformas vinculadas a la Clave Única, independiente del sitio o trámite que realice. Desde el organismo explicaron que la medida busca reforzar la protección de las cuentas frente a eventuales vulneraciones de contraseñas y accesos no autorizados.

“Protege la cuenta incluso si la contraseña ha sido vulnerada, previene accesos no autorizados y refuerza la confianza en el uso de servicios digitales del Estado”, señaló Schramm en declaraciones recogidas por El Mercurio.

Actualmente, más de 16 millones de personas mantienen activa su Clave Única y durante 2025 se registraron más de 482 millones de accesos exitosos a sitios estatales que utilizan este sistema. Además, la credencial permite ingresar a cerca de 1.700 plataformas y servicios digitales.

Desde la Secretaría de Gobierno Digital reiteraron también el llamado a no compartir las credenciales de acceso. “Nunca compartir la Clave Única con nadie, bajo ninguna circunstancia. Ningún funcionario público, entidad estatal o empresa autorizada debe solicitar la clave”, enfatizó Schramm.

Para habilitar el nuevo pinpass, los usuarios deberán ingresar a la plataforma de Clave Única con su RUT y contraseña, dirigirse a la sección “Seguridad” y luego seleccionar “Configurar Aplicación”. Posteriormente, el sistema mostrará un código QR que deberá ser escaneado con una aplicación de autenticación para completar la vinculación.

El anuncio se conoce días después de que surgieran reportes sobre una presunta filtración de datos de ciudadanos chilenos. A comienzos de mayo, el portal especializado Vecert Analyzer aseguró que la entidad afectada habría sido la Tesorería General de la República. Sin embargo, la Agencia Nacional de Ciberseguridad descartó posteriormente que existiera evidencia de una filtración masiva o de accesos ilícitos vinculados a la Clave Única.