Director de la CIA se reunió en La Habana con Interior y la inteligencia cubana

El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, John Ratcliffe, se ha reunido este jueves en La Habana con representantes del Ministerio del Interior y la inteligencia cubanos. La isla sufre un extenso apagón y está estudiando la oferta de ayuda de US$100 millones de EEUU.

La reunión fue confirmada tanto la propia CIA como el Partido Comunista de Cuba, que ha anotado la recepción de “una delegación presidida por el director de la CIA” aprobada por “la Dirección de la Revolución” y celebradas “en aras de contribuir al diálogo político”.

“Los elementos aportados por la parte cubana y los intercambios sostenidos con la delegación estadounidense, permitieron demostrar categóricamente que Cuba no constituye una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, ni existen razones legítimas para incluirla en la lista de países que, supuestamente, patrocinan el terrorismo”, reza el comunicado difundido en redes por el partido del Gobierno cubano.

En la misma línea, la organización ha incidido en que “la isla no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas; ni existen bases militares o de inteligencia extranjera en su territorio, y nunca ha apoyado ninguna actividad hostil contra Estados Unidos, ni permitirá que desde Cuba se actúe contra otra nación”.

La CIA confirma con imágenes el encuentro

La CIA, por su parte, ha confirmado también el encuentro con el Gobierno cubano compartiendo imágenes del mismo, a donde han acudido figuras como el ministro de Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas; los jefes de inteligencia, Ramón Romero Curbelo, y contrainteligencia, Norge Fermín Enrich Pons.

Igualmente, un funcionario de la propia CIA ha alegado que Ratcliffe se encontraba allí “para transmitir personalmente el mensaje del presidente Donald Trump de que Estados Unidos está dispuesto a entablar un diálogo serio sobre cuestiones económicas y de seguridad, pero solo si Cuba lleva a cabo cambios fundamentales”, según las declaraciones recogidas por la cadena estadounidense NBC.

El agente en cuestión ha afirmado que Ratcliffe y las autoridades cubanas debatieron “la cooperación en materia de inteligencia, la estabilidad económica y cuestiones de seguridad, todo ello en un contexto en el que Cuba ya no puede seguir siendo un refugio seguro para los adversarios del hemisferio occidental”, pese a la opuesta versión de La Habana.