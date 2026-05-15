Laura Mlynarz, presidenta de la FECh: “Actualmente está en peligro la educación pública en Chile”

Después de dos años, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) volvió a tener mesa directiva. Y no fue en un momento cualquiera. El proceso coincidió con los 120 años de historia de la organización estudiantil, una de las más antiguas del país y de América Latina.

La lista “Conectemos la Chile”, encabezada por Laura Mlynarz, obtuvo el 60,6% de las preferencias y superó ampliamente el quórum necesario para validar la elección, con una participación de 49,1%, una cifra que no se veía hace más de 15 años.

El dato no pasó inadvertido dentro del mundo estudiantil. La propia dirigenta lo reconoce como uno de los elementos más importantes del proceso. En conversación con Radio Universidad de Chile, Mlynarz aseguró que el resultado marca un punto de inflexión para una federación que estuvo dos años sin poder constituirse.

“Que el 49,1% de los estudiantes haya querido dar su opinión y hacerse partícipes de esta instancia, sobre todo considerando que en los dos últimos años no teníamos quórum para conformar la federación, es lo que más contentos nos tiene”, afirmó.

Mlynarz asumirá la conducción de la FECh en un escenario marcado por las discusiones sobre financiamiento universitario, recortes en educación y cuestionamientos desde el movimiento estudiantil al rumbo de las políticas públicas en el área.

Por eso, asegura, el regreso de la federación no tiene solamente un valor simbólico: “Actualmente tener federación ya dejó de ser una opción y es una necesidad”.

La nueva presidenta de la FECh planteó que uno de los desafíos será volver a articular al movimiento estudiantil, tanto dentro como fuera de la Universidad de Chile. Según explicó, durante estos años muchas organizaciones estudiantiles siguieron funcionando, pero sin una instancia común que ordenara las discusiones o representara políticamente a los estudiantes al interior de la casa de estudios.

La FECh estuvo dos años fuera de varias discusiones nacionales sobre educación y organización universitaria. Para Mlynarz, esa ausencia terminó debilitando la capacidad de organización de los estudiantes. “Volver a tener federación es muy relevante y va a tener que jugar un rol estratégico”, indicó.

Así, adelantó que buscarán retomar el trabajo con la Confech, organizaciones secundarias y otros actores sociales.

La nueva mesa de la FECh definió tres ejes principales para este período. El primero apunta al bienestar estudiantil y a las condiciones materiales dentro de la universidad.

Según detalló Mlynarz, en este eje entran temas que en los últimos años levantaron distintas facultades y organizaciones estudiantiles, como alimentación, infraestructura y acceso a beneficios estudiantiles. “Son medidas mínimas que permiten el ingreso, la permanencia y la alimentación de los estudiantes”, afirmó, en referencia a la gratuidad y la Junaeb.

El segundo punto estará centrado en la participación estudiantil y defensa de la educación pública. Mlynarz planteó que las organizaciones universitarias fueron clave para sostener la vida estudiantil durante los años en que no hubo federación.

Otro de los objetivos será que la FECh vuelva a tener presencia en la discusión pública y recupere la capacidad de articulación dentro y fuera de la universidad. En ese contexto, la dirigenta criticó que el debate educación avance sin incorporar la voz del movimiento estudiantil.

“Hoy en día se están tomando decisiones y se está poniendo en peligro el derecho a la educación sin considerar ni la opinión ni la participación de los estudiantes de Chile“, aseguró.

Mlynarz también alertó sobre el escenario que enfrentar las universidades del Estado: “Actualmente está en peligro la educación pública en Chile y en particular también las universidades Estales“.

La nueva presidenta de la FECh sostuvo que una de las tareas de esta etapa será recuperar espacios de organización y discusión dentro del movimiento estudiantil. “Los estudiantes debemos recuperar una voz incidente y poder reencontrarnos entre nosotros mismos”, afirmó.

Finalmente, la dirigenta aseguró que el escenario actual obliga al movimiento estudiantil a reorganizarse. “Nadie más va a defender estos derechos conquistados históricamente apunta de organización y movilización”, concluyó.