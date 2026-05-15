Maternidad tras las rejas: más de 100 mujeres embarazadas o con lactantes están privadas de libertad en Chile

Con el objetivo de visibilizar la situación de mujeres embarazadas y madres con hijos lactantes privadas de libertad en Chile, la Red de Acción Carcelaria reveló cifras actualizadas sobre la población penal femenina y los menores de edad que las acompañan en la privación de libertad.

Según datos de Gendarmería de Chile, al 31 de marzo de 2026, 82 mujeres con hijos o hijas menores de dos años y 35 mujeres embarazadas se encontraban privadas de libertad en recintos penitenciarios del país. De esta suma de 117 mujeres, un 59% corresponde a mujeres imputadas, es decir, en prisión preventiva y sin condena, proporción significativamente superior al promedio nacional de población femenina privada de libertad. En el caso de las mujeres embarazadas, esta cifra asciende a 77,1%, evidenciando un uso intensivo de medidas cautelares en situaciones de alta vulnerabilidad.

A esto se suma una sobrerrepresentación de mujeres extranjeras, quienes constituyen el 31,6% de las embarazadas o madres con lactantes en prisión, pese a representar el 22,3% del total de mujeres privadas de libertad. Más de la mitad de ellas son de nacionalidad boliviana. Asimismo, según declara la Subsecretaría de Derechos Humanos, hoy existen 123 lactantes viviendo en reclusión en el país.

“El Gobierno se comprometió a priorizar el proyecto de Protección materno-infantil para otorgar penas alternativas a madres de menores de tres años en ciertos casos. Como Red Acción Carcelaria creemos que este proyecto es un primer paso hacia un piso mínimo de dignidad para las mujeres y sus familias. Esperamos que el Ejecutivo cumpla con promover la aprobación de esta iniciativa, sin restringir más su aplicación”, señaló Antonella Oberti, directora de Incidencia de la Fundación Red de Acción Carcelaria.

Según Oberti, si bien existen programas orientados a mitigar los efectos del encierro, como “Creciendo Juntos” o “Chile Crece Contigo”, estos esfuerzos resultan insuficientes frente a la complejidad del fenómeno. La evidencia académica advierte que la privación de libertad materna no solo refleja condiciones de vulnerabilidad previas, sino que tiende a profundizarlas, impactando directamente en el desarrollo de niños y niñas.

El costo familiar del encierro

Diversos estudios indican que una proporción significativa de mujeres privadas de libertad son madres solteras y jefas de hogar, lo que en muchos casos incide en trayectorias delictivas asociadas a la subsistencia económica. Asimismo, una investigación reciente liderada por la socióloga y académica de la Pontificia Universidad Católica, Pilar Larroulet, señala que un 30% de los niños, niñas y adolescentes con madres encarceladas presenta conductas problemáticas, reforzando la necesidad de intervenciones oportunas y especializadas.

“Cuando una mujer entra en prisión, sus hijos también sufren los efectos de esa condena . La separación temprana y la incertidumbre en los vínculos tienen efectos a largo plazo que el Estado debe abordar. No podemos normalizar que, en muchos casos, la primera palabra de un niño de 2 años sea ‘cabo’”, agregó Oberti.

Finalmente, como señalan diversos estudios en la materia, la escasez de información sistemática sobre maternidad en contextos de encierro constituye en sí misma una limitación relevante para la toma de decisiones. “Abordar esta realidad requiere no solo voluntad política, sino también una comprensión más profunda de sus implicancias sociales y en el largo plazo”, cerró Antonella Oberti.