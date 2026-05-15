Ministra Steinert asegura que no esperaba la “exigencia de un plan de seguridad estructurado”

En conversación con Radio Agricultura, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se refirió a la petición de un plan de seguridad que han realizado parlamentarios incluso del oficialismo, afirmando que no esperaba la exigencia de un documento “estructurado”.

En la mencionada instancia se le consultó si su aterrizaje en la cartera ha sido más duro de lo que esperaba y la secretaria de Estado respondió sí, en algunos ámbitos. “Hay aspectos que han sido más duros, más complejos, yo lo hablaría en esos términos, y que me llaman la atención, por supuesto. Pero nada que no sea abordable. O sea, se puede seguir adelante con mayor cautela en algunos temas, como, por ejemplo, esta demanda que yo no me esperaba, de la exigencia de un plan de seguridad estructurado, concreto”, dijo.

“En definitiva, cuando se nos solicitó en un principio por la comisión del Senado, lo dimos, pero, aparentemente, no quedaron conformes. Vieron que no tenía o no reunía los requisitos que ellos esperaban. Entonces, tuvimos que volver a plantearlo en la Cámara de Diputados hace pocos días. Ayer lo expuse en un seminario en La Tercera, y cada vez que me preguntan, trato de poder explicarlo con mayor detención”, agregó.

Finalmente, comprometió una presentación por canales oficiales. “En definitiva, ante la demanda de muchas autoridades, se va a dar cuenta de ello de manera formal, a través de una resolución exenta, los próximos días, por escrito, con formato. Hay una cosa administrativa que no tiene mayor complejidad, pero hay que hacerlo”, planteó.

“Llama la atención que en otros gobiernos se demoraron mucho más. No olvidemos que nosotros llevamos 60 días. Entonces, también hay que hacer algo serio y, dentro de esa seriedad, con los requisitos formales, nos vamos a demorar un par de semanas, pero no va a ser mucho más”, enfatizó.