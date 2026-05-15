Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 15 de Mayo de 2026


Minsal confirma recorte de 2,5% y entrega detalles de afectaciones

Por medio de un comunicado, la cartera que encabeza la ministra May Chomali indicó que el ajuste fue diseñado para resguardar la atención de los pacientes y la continuidad de las prestaciones.

Por medio de un comunicado, la cartera que encabeza la ministra May Chomali indicó que el ajuste fue diseñado para resguardar la atención de los pacientes y la continuidad de las prestaciones.

Salud

En medio de múltiples reclamos de parlamentarios y de organizaciones de trabajadores sanitarios que denuncian millonarios recortes al financiamiento del área, el Ministerio de Salud (Minsal) -que encabeza la doctora May Chomali– emitió una declaración en la que “reitera que el ajuste presupuestario acordado para el sector corresponde a un 2,5% y ha sido diseñado resguardando explícitamente la atención directa de los pacientes y la continuidad de las prestaciones de salud”.

El texto del Minsal añade que “si bien algunos montos difundidos pueden parecer elevados al presentarse de manera aislada, es importante contextualizarlos respecto del presupuesto total de cada establecimiento”.

“En promedio, los ajustes representan sólo un 1,1% de los recursos operacionales de los hospitales“, sostuvo la ministra.

Chomalí indicó al respecto que “el ajuste del Hospital Sótero del Río (ubicado en Puente Alto, la comuna más poblada del país) corresponde a $3.182 millones, pero equivale sólo al 1,1% de su presupuesto operacional”.

“En el caso del Hospital del Salvador (en Providencia), el ajuste es de $2.757 millones, equivalente al 1,4% de su presupuesto”.

“El Hospital Regional de Antofagasta registra un ajuste de $2.049 millones, equivalente sólo al 1,2% de sus recursos operacionales”.

Y sobre la Atención Primaria de Salud (APS), el Minsal reseña que “el ajuste final corresponde sólo al 0,5%, manteniéndose intacta la entrega de medicamentos, la estrategia de APS Universal y el fortalecimiento de la red pública“.

De acuerdo al Minsal, “estos ajustes apuntan principalmente a mejorar la eficiencia en gestión, reducir gastos innecesarios, fortalecer compras centralizadas y optimizar el uso de recursos públicos, sin afectar la atención directa de las personas”.

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