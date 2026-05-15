Diario y Radio Universidad Chile

Música, arte y comunidad: la “Tocata Popular” llega a la CUT con Sol y Lluvia, La Rata Blusera y Camiseta 22

El encuentro, organizado por Gráfica Popular, se realizará el próximo 30 de mayo en la sede de la CUT y también contará con exposiciones artísticas, la animación de Alejandra Valle y la participación de Skaldik.

El encuentro, organizado por Gráfica Popular, se realizará el próximo 30 de mayo en la sede de la CUT y también contará con exposiciones artísticas, la animación de Alejandra Valle y la participación de Skaldik.

Cultura

Por estos días, Gráfica Popular anunció la realización de un encuentro cultural que combinará música en vivo, arte y actividades comunitarias el próximo 30 de mayo en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Una jornada bautizada como “Tocata Popular” y que contará con la participación de la histórica banda chilena Sol y Lluvia, junto a otros proyectos de la talla de La Rata Blusera, Camiseta 22 y Skaldik.

El evento busca transformarse en un espacio de encuentro ciudadano y de intercambio cultural, reuniendo distintas expresiones artísticas en una sola jornada. Además de la presentación musical, se desarrollará una exposición del trabajo realizado por Gráfica Popular, donde se exhibirán piezas ligadas al arte gráfico y comunitario.

Desde la organización también destacaron que la iniciativa apunta a fortalecer la comunidad y generar un espacio “vivo y pensante” a través de la música y el arte. La actividad comenzará con la apertura de puertas a las 17:30 horas, mientras que el inicio de los shows está programado para las 18:00 horas. El término del encuentro está previsto cerca de las 22:00 horas.

Asimismo, se informó que el recinto no contará con estacionamientos y que no estará permitido el ingreso con comida ni bebestibles. El evento será exclusivo para mayores de 18 años y contará con la animación de la destacada periodista Alejandra Valle.

Cabe destacar que todavía quedan entradas disponibles de la tercera preventa de la “Tocata Popular” a través de PortalTickets.

Afiche de la "Tocata Popular".

Afiche de la “Tocata Popular”.

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