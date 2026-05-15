Presidente Kast insiste en plan para identificar migrantes irregulares: propone "presencia policial en cada uno de los servicios de salud"

Durante la tarde de este viernes 15 de mayo, el Presidente José Antonio Kast realizó el último balance de su gira de dos días por el norte del país. En la instancia, el mandatario también abordó temas de seguridad, sistema penitenciario y migración irregular, además de defender la implementación gradual de las medidas comprometidas en su programa de gobierno.

En materia carcelaria, confirmó que su administración está impulsando un “proceso de reordenamiento” del sistema penitenciario y reiteró sus críticas a decisiones adoptadas durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, particularmente respecto a Punta Peuco.

“Todas las cárceles las estamos reordenando, incluida la que usted señala”, afirmó el jefe de Estado, agregando que no comparte “la medida que tomó el presidente Boric”. En ese contexto, Kast sostuvo que “los reglamentos penitenciarios permiten que la autoridad reordene la situación y que personas que tienen condenas por distinta índole puedan ser separadas”, apuntando que existen distintos tipos de recintos penitenciarios según la naturaleza de los delitos.

En esa línea, también cuestionó otras políticas penitenciarias de la administración anterior. “No comparto muchas de las decisiones que tomó el presidente Boric en temas carcelarios. No compartí cuando hizo una pseudo inauguración de la cárcel La Laguna”, señaló. “En temas carcelarios, de políticas penitenciarias, no comparto varias de las medidas que tomó el presidente Boric y algunas de esas van a cambiar”, añadió.

Por otro lado, y consultado por las críticas surgidas luego de que la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, reconociera que no se esperaba la exigencia de un plan de seguridad estructurado, el Presidente defendió el avance gradual de las medidas anunciadas durante la campaña.

“Estamos avanzando en cada una de las propuestas que hicimos en el programa de Gobierno”, aseguró, mencionando iniciativas como el Plan Escudo Fronterizo y el Plan Carreteras Seguras. Asimismo, afirmó que los resultados ya se estarían reflejando “en temas de confiscación de drogas, de cierre de fronteras, en control carretero y en operativos policiales que han tenido resultados importantes”.

Kast también apuntó a la situación de Carabineros y criticó promesas incumplidas de administraciones anteriores. “Todos los gobiernos señalaban que iban a aumentar la cantidad de plazas de carabineros. ¿Cuál es la realidad? Que cada día tenemos menos carabineros”, sostuvo. “Nosotros estamos potenciando la formación de escuelas para postulantes”, agregó, junto con recalcar que su administración “siempre” respaldará a las fuerzas policiales.

Otro de los temas abordados fue la indicación impulsada por el Ejecutivo para facilitar la identificación de migrantes irregulares en servicios públicos, luego de que la ministra de Salud, May Chomalí, expresara reparos por el resguardo legal de los datos de pacientes.

Al respecto, Kast aseguró que “nunca dudaríamos de que hay que dar la atención médica de urgencia”, pero insistió en la necesidad de avanzar hacia una mayor identificación de las personas que utilizan los servicios públicos. “Cuando personas se presentan a un servicio de salud y no se identifican, necesitamos algún grado de alerta. No para no atenderlos, sino porque (…) tenemos que ir teniendo información”, afirmó.

El Presidente incluso planteó la posibilidad de restablecer presencia policial en recintos asistenciales. “Podríamos determinar que se vuelva a restablecer una presencia policial en cada uno de los servicios de salud para poder ir analizando y preguntando a las personas, que se vayan identificando antes de entrar”, indicó.

Finalmente, remarcó que el objetivo del Gobierno es “ordenar” la situación migratoria del país. “Las personas que han ingresado irregularmente tengan claro que van a tener que abandonar el país y volver a solicitar la entrada (…) para entrar por la puerta”, cerró.