Recortes en salud: el transversal emplazamiento contra el Gobierno por ajuste de $413 mil millones

Los recortes presupuestarios aplicados al área de la salud continúan generando críticas desde distintos sectores políticos, municipios y expertos, luego de que el Ministerio de Hacienda confirmara una reducción de más de $413 mil millones al presupuesto del Ministerio de Salud mediante el Decreto 333.

La controversia se instaló luego de las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien defendió los ajustes asegurando que “a veces uno, con menos recursos, hace más”, argumentando que existe espacio para mejorar la eficiencia hospitalaria y optimizar el uso de infraestructura y pabellones quirúrgicos. Desde el Ejecutivo recalcaron que el ajuste corresponde al 2,5% del presupuesto del Minsal y que, según sostienen, no afectará la atención directa a pacientes.

En medio de las críticas, el presidente José Antonio Kast defendió la medida durante una actividad en Copiapó. “No vamos a recortar derechos sociales, pero queremos administrar mejor los recursos, que son escasos”, afirmó el mandatario, apuntando a una mayor eficiencia del gasto público.

Kast sostuvo además que el objetivo del Ejecutivo es “recuperar la institucionalidad” y ejemplificó con medidas relacionadas a compras de medicamentos a través de Cenabast, asegurando que la eliminación de ciertas comisiones representa un ahorro para los municipios.

Una de las primeras reacciones vino desde el propio oficialismo, ya que el alcalde Maximiliano Luksic, independiente pero electo bajo apoyo de Chile Vamos, emplazó al Gobierno a reconsiderar la decisión.

“Invitamos al gobierno a reflexionar sobre los recortes anunciados en Salud y las prioridades de Chile. La Atención Primaria ya está muy exigida y cada peso menos, es menos y peores atenciones médicas para los chilenos”, señaló en su cuenta de X.

La autoridad comunal agregó que “los municipios somos la puerta de entrada al sistema de Salud, y en lugar de recortar, todos los esfuerzos deberían ir en la dirección de mejorar y fortalecer la APS. No podemos dejar a nuestros pacientes a la deriva”.

Invitamos al gobierno a reflexionar sobre los recortes anunciados en Salud y las prioridades de Chile. La Atención Primaria ya esta muy exigida y cada peso menos, es menos y peores atenciones médicas para los chilenos. Los municipios somos la puerta de entrada al sistema de… — Maximiliano Luksic (@mluksiclederer) May 14, 2026

En el Congreso, también desde el oficialismo, el diputado Omar Sabat (UDI) cuestionó especialmente el impacto que podría tener la medida en regiones. “Desde regiones no vamos a quedarnos callados mientras desde Santiago se toman decisiones que pueden terminar debilitando hospitales fundamentales para el sur de Chile”, afirmó.

El parlamentario anunció además el envío de un oficio al Ministerio de Salud para conocer el impacto concreto del ajuste en hospitales públicos, solicitando antecedentes sobre eventuales reducciones de insumos, especialistas o postergación de cirugías.

“Estamos profundamente preocupados y este no es un tema que debamos tomar a la ligera. Estamos hablando del derecho de los chilenos a recibir una atención digna y oportuna. Un recorte de esta magnitud puede transformarse en una grave crisis financiera y sanitaria para nuestros hospitales”, sostuvo.

En tanto, el diputado Matías Fernández (FA), integrante de la comisión de Salud de la Cámara, calificó la medida como “un golpe directo al corazón de la salud pública en Chile”. “El decreto 333 del Ministerio de Hacienda, que produce un recorte de 413 mil millones al Ministerio de Salud, significa menos financiamiento para hospitales, Fonasa y la atención primaria”, señaló.

Fernández afirmó además que la reducción afectará “la atención diaria de más de 16 millones de personas” y cuestionó que los recursos no sean reinvertidos en el sistema sanitario. “El recorte tendría sentido si se reinvirtiera en salud, pero al contrario, va a ser un ahorro fiscal para poder llevar adelante la reforma tributaria que pretenden aprobar durante estos meses”, acusó.

Yo no tengo problema que recorten 413 mil millones en salud, pero solo cuando ese recorte sea reinvertido precisamente en salud y no en ahorrar plata en hacienda debido al déficit fiscal que va a generar la reforma tributaria que ellos mismos empujan. — Matías Fernández Hartwig (@mati_fernandez) May 14, 2026

Desde el Senado, la senadora Karol Cariola (PC), integrante de la comisión de Salud, cuestionó que el Ejecutivo apunte a mejorar la eficiencia mediante rebajas presupuestarias.

“Yo estoy de acuerdo con que mejore la gestión y con que se hagan todos los esfuerzos por hacer más eficiente el gasto. Sin embargo, eso no se logra reduciendo el presupuesto”, afirmó.

Cariola aseguró además que el ajuste resulta “absolutamente inusual” considerando que los hospitales públicos operan históricamente con déficit estructural.

“Todos los años el Gobierno debe suplementar el presupuesto y no rebajarlo”, indicó, agregando que la mayoría de los recintos hospitalarios requieren recursos adicionales antes de terminar el año presupuestario.

Desde el ámbito técnico, el investigador senior del Centro de Estudios Horizontal, Juan José Obach, en su participación en el panel de conversación de Radioanálisis, planteó que el debate también debe considerar problemas de eficiencia en el sistema público de salud. “No podemos tapar el sol con un dedo. Hay un problema real de ineficiencia y mal gasto público”, sostuvo.

Obach recordó que estudios de la Comisión Nacional de Productividad han mostrado una baja utilización de pabellones hospitalarios, señalando que el desafío debiera enfocarse en “gastar mejor”. “Toda la agenda de racionalización y recorte debería estar enfocada en cómo gastar mejor”, indicó, aunque también reconoció que “las frases desafortunadas” emitidas en los últimos días “no ayudan a generar ese clima”.