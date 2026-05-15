"Revelados" regresa a UChileTV con su tercera temporada

Cuando el cantautor Gepe desplegó ante las cámaras de UChileTV los recortes de prensa de sus primeros años de carrera, archivados por su abuela, quien fue su “fan número cero”, quedó en evidencia el tipo de formato televisivo que “Revelados” buscaba proponer: uno en que la fotografía no solo ilustrara, sino que fuese una vertiente inagotable de conversación. Ese fue el espíritu del capítulo inaugural del programa en su primera temporada y el que ha guiado desde entonces una propuesta que reúne músicos, actores, artistas visuales, poetas, escritores y fotógrafos durante dos temporadas previas y donde esta nuevo viaje no será la excepción.

Ahora, UChileTV estrena la tercera temporada de “Revelados” con 18 capítulos que profundizan esa misma línea. El primer invitado es el destacado pianista nacional Roberto Bravo, quien en el episodio inaugural se sinceró sobre la música como lenguaje íntimo antes que artístico: “Para comunicarse con alguien yo tenía la música, el piano (…) Yo era muy tímido y la manera de expresar mis sentimientos era tocando”, reveló durante la conversación con Sofía Tupper. A lo largo de la temporada se sumarán, entre otros, la actriz Maitén Montenegro, el director de cine Ignacio Agüero, la actriz Anita Reeves y el actor Francisco Melo.

El formato, producción propia de UChileTV, propone una alternativa a la entrevista televisiva convencional: cada episodio parte de imágenes fotográficas aportadas por los propios invitados, que funcionan como puentes de relatos personales, memorias y reflexiones sobre los procesos creativos que han marcado sus trayectorias. El set de grabación emula un cuarto oscuro y una cámara Polaroid captura una imagen especial de cada invitado durante la emisión, otorgando un componente artístico y emotivo a cada encuentro.

Una apuesta por la escucha y la profundidad

“Estoy muy entusiasmada de concretar una tercera temporada de “Revelados”. Lo más lindo de los capítulos emitidos ha sido salir del molde de la entrevista tradicional para, a través de fotografías, llegar a historias y reflexiones muchas veces desconocidas de nuestros invitados”, señaló Sofía Tupper.

La conductora subrayó que el programa ha permitido trascender el repaso de trayectorias para adentrarse en los aspectos menos visibles del quehacer artístico: “Hemos podido entender los procesos creativos, las dudas, fracasos y motivaciones que han dado forma a cada camino artístico”, una línea que la tercera temporada continuará profundizando.

En un ecosistema mediático marcado por la velocidad y la fragmentación del consumo audiovisual, “Revelados” reivindica un ritmo distinto. “Creo que ‘Revelados’ nos invita a generar un espacio de escucha más reposado y consciente para conocer a nuestros referentes artísticos en su dimensión humana, más allá de sus obras”, afirmó Tupper.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Televisión pública como espacio cultural

La periodista también destacó el valor estratégico de impulsar contenidos culturales desde una señal de televisión pública. “Me siento orgullosa de conducir un programa de esta naturaleza y de ser parte de la televisión pública, porque hoy más que nunca cumple un rol clave: abrir espacios a contenidos culturales, visibilizar diversas voces y aportar a una conversación más amplia sobre la identidad y la sociedad”, sostuvo.

Revelados se enmarca en la línea editorial de UChileTV de fortalecer una programación que privilegie el pensamiento crítico, la cultura y el diálogo como valores centrales.

La tercera temporada de “Revelados” se emite cada lunes a las 22:00 horas por UChileTV (señal abierta) y está disponible en el canal oficial de YouTube a partir de cada fecha de estreno.