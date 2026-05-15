Sulantay (UDI) por nombramiento de Fontaine como presidente de Codelco: “Hubiera esperado alguien más cercano al área minera”

El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) e integrante de la Comisión de Minería, Marco Antonio Sulantay, abordó el posible fraude al interior de Codelco y el nombramiento de Bernardo Fontaine como nuevo presidente del directorio de la estatal. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el parlamentario afirmó que esperaba un perfil con más experiencia minera para liderar la empresa.

“Yo hubiese esperado un nombramiento más cercano al área minera, con más experiencia en el área minera”, sostuvo Sulantay. Pese a ello, valoró la experiencia financiera de Fontaine y señaló que “debiera él hacer un buen equipo, con personas con mucha experiencia en el área minera”.

El parlamentario también se refirió al informe preliminar que apunta a una eventual sobreestimación de producción en diciembre de 2025 y respaldó la denuncia presentada por el diputado Jaime Mulet ante el Ministerio Público.

“Estamos muy consternados nuevamente, porque no es la primera vez que estamos enfrentando problemas por el tema de Codelco”, afirmó. En esa línea, agregó que “hemos sabido nuevamente un escándalo, porque esa es la verdad, con la corrupción estatal, con la empresa de todos los chilenos”.

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Sulantay señaló que la situación debe investigarse a fondo, aunque insistió en que se trata de antecedentes preliminares. “Siempre hablo en condicional, porque es un informe preliminar, hay que esperar el informe final”, dijo.

Sin embargo, aseguró que existen antecedentes que justifican una investigación penal: “Creemos que pudiese configurarse la figura de fraude al fisco. Estas cifras generaron bonos millonarios y vale la pena que el Ministerio Público haga una investigación profunda y seria”.

El diputado también cuestionó los mecanismos de fiscalización sobre la estatal y afirmó que la Cámara ha debido asumir gran parte del control político sobre la empresa. “Yo creo que ya la confianza está quebrada. Lo que vale acá es que el Gobierno tenga una mano dura en el sentido de hacer auditorías y buscar información externa incluso”, indicó.

Sobre el futuro de la minera estatal, Sulantay reiteró su postura favorable a incorporar capitales privados sin perder el control estatal. En esa línea, planteó que la empresa podría abrirse a nuevos esquemas de asociación para enfrentar su nivel de endeudamiento y mejorar su competitividad. “Mirando hacia la minería del futuro y cómo están avanzando países vecinos, yo creo que nosotros debemos tomar alguna acción respecto a eso”, afirmó.

Finalmente, insistió en que el principal desafío del nuevo directorio será ordenar las finanzas y reforzar la seguridad en las operaciones. “No puede ser que en Codelco tengamos seis trabajadores muertos en el mismo periodo que en la minería privada ni siquiera tiene un accidente”, concluyó.