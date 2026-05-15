U. de Chile entrega recomendaciones para mejorar la experiencia usuaria del Sistema de Admisión Escolar

Métricas de calidad docente, métodos de enseñanza, medidas concretas de seguridad en el entorno, transporte público, acciones específicas para niños y niñas con necesidades educativas especiales y el perfil demográfico del estudiantado. Estos son algunos de los puntos ausentes en la plataforma de postulación del Sistema de Admisión Escolar (SAE) que detectó el informe de evaluación de calidad web a esta plataforma realizado por Alejandro Morales Vargas, académico y jefe de Medios Digitales de la Universidad de Chile, y Cristian Cabalin, subdirector del Instituto de Estudios Avanzados en Educación e investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Casa de Bello.

En ese sentido, el informe sugiere que el sitio web sistemadeadmisionescolar.cl debe “avanzar hacia mayor completitud, asistencia a las personas usuarias y usabilidad para responder mejor a las expectativas de madres, padres y apoderados”. Estos aspectos podrían mejorar la interoperabilidad de la plataforma de postulación, la cual es considerada “satisfactoria” por el estudio. El análisis es parte del proyecto Fondecyt Regular 1250492 sobre la apropiación informativa del SAE por parte de los apoderados.

“Es clave incorporar tutoriales en video y más herramientas de acompañamiento a las personas usuarias, como asistentes en línea en la misma plataforma de postulación, así como cautelar la interoperabilidad del sistema y evitar quiebres de experiencia con respecto a la información del proceso, que hoy está en un sitio web aparte”, señaló Morales Vargas.

Otros hallazgos del estudio fueron que la página informativa del SAE presenta falencias significativas en las áreas de inclusión, audiovisualidad y búsqueda y encontrabilidad, al no tener buscador interno ni mapa del sitio. Además, se detectaron errores en la responsividad móvil y problemas de accesibilidad web.

Entre los aspectos positivos señalados en el informe se destaca la información disponible en el proceso de postulación respecto a resultados académicos del establecimiento (como el SIMCE), su infraestructura, ubicación, distancia al domicilio declarado por las familias, las vacantes disponibles, costos y actividades extracurriculares.

“Nuestras investigaciones Fondecyt sobre el SAE han mostrado que la principal fuente de información que emplean las familias cuando eligen escuelas para sus hijos e hijas es el mismo sitio de postulación. Por lo tanto, asegurar una plataforma de calidad es fundamental para que las madres y padres realicen un proceso de elección que les dé tranquilidad y les permita encontrar todos los datos relevantes para su mejor decisión”, explica Cabalin, quien también es profesor asociado de la Facultad de Comunicación e Imagen y jefe de Comunicaciones de la Rectoría de la Universidad de Chile.

Para realizar este informe se utilizó la técnica de análisis experto o heurístico, el cual examina la calidad de un sitio basado en reglas bien definidas, directrices, principios heurísticos o conjuntos de buenas prácticas, realizado por profesionales expertos en calidad web.

Asimismo, se revisaron los sitios de Estados Unidos –con casos como Nueva York, Chicago y Washington DC–, Europa y Oceanía –Reino Unido, Finlandia y Nueva Zelanda– y ejemplos sudamericanos como Colombia, Brasil y Ecuador. Dichos países, dice el informe, se caracterizan por el uso estratégico de mapas interactivos, traducciones fluidas, filtros altamente detallados y la simplificación de datos complejos, “buscando guiar y empoderar a las familias durante el proceso”.

El informe es parte del proyecto de investigación Fondecyt Regular n.º 1250492 “Seleccionar escuelas con un clic: apropiación de la información sobre el Sistema de Admisión Escolar (SAE) por parte de madres, padres y apoderados”, financiado por ANID Chile. Junto a Alejandro Morales Vargas y Cristian Cabalin trabajó Martín Malagueño Poblete, ayudante de investigación.