EE.UU. y Nigeria anuncian la muerte del "número dos" de Estado Islámico

En una operación conjunta calificada como “meticulosa y compleja”, las fuerzas militares de Estados Unidos y Nigeria lograron eliminar a Abú Bilal al Mainuki, considerado el “número dos” a nivel mundial de la organización yihadista Estado Islámico. El anuncio fue realizado por el mandatario estadounidense Donald Trump y su homólogo nigeriano Bola Tinubu, quienes detallaron que el golpe al liderazgo terrorista se ejecutó en un complejo del grupo ubicado en la cuenca del lago Chad, donde también cayeron varios de sus lugartenientes.

Trump destacó que la misión se desarrolló bajo su dirección directa y que Al Mainuki, conocido también como ‘Abú Mainok’, creía erróneamente que podía ocultarse en el continente africano. El jefe de Estado norteamericano enfatizó que la neutralización de este objetivo estratégico debilita severamente las capacidades operativas globales de la organización, impidiendo la planificación de nuevos ataques tanto contra las poblaciones locales de África como contra intereses estadounidenses en este 2026.

El quiebre de la red financiera en el Sahel

Por su parte, el presidente nigeriano Bola Tinubu confirmó el éxito del despliegue y expresó su gratitud hacia Washington por mantener una alianza firme en pos de los objetivos de seguridad compartidos en la región. El impacto de la muerte de Al Mainuki trasciende el plano del liderazgo militar, afectando profundamente el corazón logístico del grupo.

En cuanto al control de fondos, el líder terrorista figuraba desde 2023 en las listas de sancionados de Estados Unidos debido a su rol clave en Al Furqan, una de las principales redes de financiamiento yihadista en el Sahel. Esta posición significaba un duro golpe al ISWAP, puesto que dicha estructura era la encargada de redistribuir la mitad de los recursos económicos generados por la Provincia del África Occidental del Estado Islámico hacia células operativas más pequeñas asentadas en Malí, Burkina Faso, Níger y Chad en este 2026.

Con la desaparición de Al Mainuki, las autoridades de ambos países esperan una desarticulación progresiva de los enclaves extremistas en la zona. Tinubu concluyó felicitando el profesionalismo de las tropas involucradas y manifestó su confianza en que este hito abra paso a nuevas ofensivas decisivas para erradicar el terrorismo del territorio nigeriano.