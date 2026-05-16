Fernando Estenssoro después de la reunión Trump-Xi: “Estados Unidos llegó debilitado y pidiendo ayuda”

La esperada reunión entre el presidente de Donald Trump y su par chino Xi Jinping se produjo en medio de un escenario internacional marcado por la tensión geopolítica, la guerra comercial entre ambas potencias y el conflicto en Medio Oriente tras la escalada entre Estados Unidos e Irán.

En ese contexto, el doctor en Estudios Americanos y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Fernando Estenssoro, en diálogo con Política en Vivo, analizó el encuentro y sostuvo que Washington llega a la cita en una posición de debilidad, especialmente tras el fracaso —a su juicio— de la estrategia de presión impulsada por Trump contra Teherán y Beijing.

El académico planteó que “el elemento más significativo es cómo llega Estados Unidos a esta cumbre”, afirmando que ve a “un Donald Trump pidiendo ayuda como desesperado”. Según explicó, el mandatario estadounidense apostó por una política de presión máxima contra China mediante la imposición de aranceles superiores al 100%, buscando forzar una negociación favorable para Washington.

“Trump negocia con la pistola sobre la mesa: presiona, presiona y después te sienta a conversar para que te rindas incondicionalmente”, sostuvo Estenssoro, quien agregó que esa misma lógica se trasladó al conflicto con Irán.

En esa línea, aseguró que la administración estadounidense creyó que un eventual debilitamiento o caída del régimen iraní permitiría consolidar una posición geopolítica dominante sobre el Golfo Pérsico y afectar indirectamente a China, considerando la relación estratégica entre Beijing y Teherán.

“El cambio de régimen en Irán habría significado aumentar el control sobre uno de los aliados importantes de China en la región”, indicó.

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Sin embargo, el académico estimó que la ofensiva estadounidense no logró sus objetivos y terminó generando un escenario adverso para Washington. “Finalmente no quebró el régimen y hoy Estados Unidos no haya cómo salir”, afirmó, agregando que continuar escalando militarmente implicaría “hundirse en un pantano”.

A juicio de Estenssoro, Trump esperaba llegar fortalecido a la reunión con Xi Jinping, especialmente luego de las tensiones con Venezuela e Irán, países donde China mantiene importantes intereses energéticos y comerciales.

“Pensó que iba a llegar con cartas de triunfo a negociar con China, porque desde antes de su primera administración Trump ha dicho que el enemigo de Estados Unidos es China”, señaló.

El experto sostuvo además que las conversaciones entre ambas potencias exceden temas puntuales como Taiwán o el comercio bilateral. “Cuando se sientan estos poderes a conversar están negociando el mundo”, afirmó, apuntando a una disputa global por la hegemonía internacional.

En ese contexto, aseguró que la posición estadounidense se habría debilitado considerablemente tras el conflicto con Irán y el desgaste militar derivado de la crisis en Medio Oriente.

“Llega un Donald Trump aproblemado, pidiendo ayudas y apoyos. No llega a imponer. No es el emperador que va a poner orden; es el rey chico que llega donde el emperador a pedir ayuda”, sostuvo.

Asimismo, Estenssoro planteó que China, Rusia e Irán mantienen una coordinación estratégica dentro del bloque BRICS, y que un eventual rol mediador de Beijing en el conflicto iraní podría consolidar a China como nuevo actor central del orden internacional.

“Si China entra a mediar y logra una solución, el nuevo árbitro del planeta es China, no Estados Unidos”, aseguró.