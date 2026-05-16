Maurice Khamis critica a Kast por "alinearse con un régimen acusado de genocidio"

El presidente de la Comunidad Palestina de Chile, Maurice Khamis Massú, lanzó duras críticas contra el mandatario José Antonio Kast debido a su reciente agenda de acercamiento político con Israel. En conversación con BioBioChile, el dirigente aseguró que la actual administración está cometiendo un “error estratégico” que podría golpear severamente la credibilidad internacional del país, acusando un quiebre en la tradición diplomática chilena debido a un marcado sesgo ideológico por parte del Ejecutivo en este 2026.

Khamis manifestó el profundo sentimiento de abandono que afecta a la colectividad —la cual estima en unos 700.000 chilenos de origen palestino— luego de que Kast sostuviera un encuentro bilateral con el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog. A juicio del líder comunitario, fortalecer lazos en todo orden de cosas con una nación que se encuentra formalmente acusada de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) debilita la autoridad moral en materia de derechos humanos que Chile construyó minuciosamente durante décadas ante la comunidad internacional.

El caso de Macarena Chahuán y el rol de la Cancillería

La molestia de la comunidad local también apunta directamente a la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores frente a incidentes que involucran a compatriotas en la zona de conflicto. Específicamente, Maurice Khamis abordó la situación de la flotilla de ayuda humanitaria que fue interceptada por fuerzas militares, hecho que culminó con la detención de la ciudadana chilena Macarena Chahuán.

Respecto a esto, el dirigente levantó una dura denuncia de desprotección, detallando que Chahuán fue capturada a más de mil kilómetros de Gaza en aguas internacionales e incomunicada por tres días bajo condiciones que ella misma calificó como tortura psicológica, período en el cual acusan que no recibió ningún tipo de asistencia consular. A esto se suma lo que la comunidad califica como una insuficiencia diplomática por parte de la Cancillería; aunque el Gobierno convocó al representante de ese país en Santiago, Khamis tildó la acción de “tibia e insuficiente” al no elevar una protesta formal ante un hecho de gravedad que consideró un secuestro en territorio marítimo internacional en este 2026.

El líder de la Comunidad Palestina tildó de “obsceno” el contraste entre la debilidad de las gestiones diplomáticas para defender a una ciudadana chilena y la simultánea fotografía política de Kast con Herzog. Finalmente, Khamis enfatizó que la comunidad que representa no exige un respaldo basado en simpatías políticas circunstanciales, sino una postura fundamentada en principios internacionales fijos, recalcando que el mundo debe gobernarse bajo el imperio de la norma jurídica internacional y no bajo el dictamen de la fuerza militar.