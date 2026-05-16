Movilh exige que el Gobierno se pronuncie tras insultos racistas y homofóbicos de ejecutivo chileno en Brasil

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) solicitó formalmente al Ejecutivo emitir un pronunciamiento público de rechazo frente a los insultos racistas y homofóbicos proferidos por un ciudadano chileno en el extranjero. El incidente involucra a Germán Naranjo Maldini, ejecutivo de la empresa Landes, quien protagonizó una violenta agresión verbal en contra de un pasajero a bordo de un vuelo de Latam Airlines con destino a Brasil. El hecho quedó registrado en un video ampliamente difundido en redes sociales, encendiendo las alarmas de las organizaciones de la diversidad.

El fundador del Movilh, Rolando Jiménez, manifestó su profunda indignación ante las imágenes, asegurando que las expresiones del profesional constituyen discursos de odio de la mayor gravedad. A juicio del dirigente, este tipo de manifestaciones no solo vulneran de forma directa la integridad de la víctima, sino que también dañan la convivencia democrática y los estándares mínimos de respeto a la dignidad humana, especialmente al provenir de un ciudadano que se encontraba en un espacio público de tránsito internacional en este 2026.

El llamado a no normalizar la violencia

Desde el organismo de derechos humanos argumentaron que ninguna discusión o conflicto previo puede ser utilizado como justificación para desplegar conductas discriminatorias de esta naturaleza. La exigencia hacia el palacio de La Moneda radica en la necesidad de fijar una postura de Estado clara frente al daño a la imagen país, puesto que el Movilh remarcó que la agresión trascendió las fronteras nacionales, proyectando una imagen pública lamentable de Chile en el exterior en materia de respeto y tolerancia.

Asimismo, respecto al rol del Estado, Jiménez advirtió que la discriminación no puede ser amparada bajo el derecho a opinión, catalogándola como una vulneración directa a los derechos humanos. En esa misma línea, el dirigente enfatizó que el silencio de las autoridades frente a estos actos de intolerancia solo contribuye a la normalización de la violencia y el odio en este 2026.

Con este emplazamiento, el movimiento espera que ministerios como el de Relaciones Exteriores o la Vocería de Gobierno condenen formalmente el actuar del ejecutivo, instalando en el debate público la necesidad de regular y sancionar los discursos de odio promovidos por connacionales, de manera independiente al territorio soberano donde estos se ejecuten.