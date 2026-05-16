Muere en un ataque israelí Izz al Din Haddad, líder del ala militar de Hamás

El brazo armado del movimiento islamista palestino Hamás sufrió un golpe decisivo en su estructura de mando. Fuentes familiares y altos cargos de la organización confirmaron la muerte de Izz al Din Haddad, comandante supremo de las Brigadas Ezzeldín al Qassam, tras un bombardeo aéreo perpetrado por las fuerzas de Israel este viernes por la noche. Las mezquitas de la Franja anunciaron el deceso del líder militar, detallando que en el mismo ataque —el cual destruyó un edificio residencial en el barrio de Rimal, en Ciudad de Gaza— también fallecieron su esposa y su hija.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el servicio de seguridad Shin Bet ratificaron el éxito de lo que calificaron como una “operación de precisión”. Desde Tel Aviv justificaron la acción señalando que Haddad era considerado uno de los últimos artífices intelectuales sobrevivientes de los ataques del 7 de octubre de 2023. Además, el gobierno israelí lo acusaba formalmente de custodiar de forma directa a rehenes cautivos en la capital de la Franja. La ofensiva ha encendido las alarmas internacionales, ya que ocurre en un contexto de frágil cese al fuego vigente en la zona durante este 2026.

El fin del “Fantasma de Al Qassam”

Conocido popularmente en el enclave como el “Fantasma de Al Qassam” por su capacidad para eludir capturas previas, Haddad contaba con un largo recorrido en la milicia. Su ascenso y los costos familiares de su trayectoria marcan el complejo entramado del mando militar, especialmente en lo relativo a la sucesión en el cargo. El estratega había asumido la comandancia en mayo de 2025 tras la muerte de su predecesor, Mohamed Sinwar, quien a su vez reemplazó a Mohammed Deif, abatido por Israel en julio de 2024.

Asimismo, la trayectoria del líder estuvo cruzada por profundas pérdidas familiares, dado que la guerra ya había golpeado directamente su círculo íntimo cuando otros dos de sus hijos fallecieron durante las incursiones iniciales que desencadenaron el conflicto generalizado en 2023. De esta manera, el destino del jefe guerrillero se unió al de sus antecesores y parte de su descendencia tras el bombardeo de este 2026.

A pesar de que fuentes de seguridad árabes señalaban que Haddad se había mostrado recientemente más flexible a negociar la entrega de rehenes a cambio del desarme del movimiento, las autoridades israelíes mantuvieron su prioridad de neutralizarlo. Mientras se inician los cortejos fúnebres en la Ciudad de Gaza, desde la cúpula política de Hamás recalcaron que, pese al asesinato de sus líderes en el terreno, se mantienen firmes en los términos del acuerdo de paz, exigiendo paralelamente a los mediadores internacionales que obliguen a Israel a respetar lo pactado para frenar la escalada de violencia en el territorio costero.