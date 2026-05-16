Sheinbaum reafirma apoyo a Michelle Bachelet en su carrera para liderar la ONU

La carrera por la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas suma apoyos cruciales en la región. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió en el Palacio Nacional con la exmandataria chilena Michelle Bachelet, instancia en la que ratificó formalmente el respaldo de su Gobierno a la postulación de la exjefa de Estado para liderar el organismo internacional. A través de sus plataformas oficiales, Sheinbaum calificó a Bachelet como una “mujer brillante” y una promotora activa de la paz con desarrollo y justicia social.

Por su parte, la expresidenta chilena agradeció profundamente el gesto de la jefa de Estado mexicana, destacando que el país norteamericano es un actor clave tanto para América Latina como para el tablero global. Ambas líderes coincidieron en el diagnóstico de que, frente a los desafíos internacionales de este 2026, se vuelve imperativo fortalecer las lógicas del multilateralismo, la justicia y la cooperación entre naciones para asegurar la estabilidad geopolítica.

Una campaña con fuerte respaldo regional

La cita en Ciudad de México se enmarca en una intensa gira internacional destinada a promover la opción de la exmandataria para convertirse en la primera mujer latinoamericana en dirigir las Naciones Unidas. Los hitos recientes de su despliegue diplomático dan cuenta de un sólido bloque de apoyo en el continente, consolidando una importante alianza con Brasil. Previo a su encuentro en México, Bachelet sostuvo una reunión estratégica con el presidente de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva, quien relevó públicamente sus credenciales internacionales para asumir el desafío.

Este espaldarazo significó una contundente validación de su trayectoria, ya que el mandatario brasileño enfatizó que la experiencia previa de Bachelet como jefa de Estado, sumada a su profundo conocimiento interno de las estructuras de la ONU —donde ejerció como directora ejecutiva de ONU Mujeres y Alta Comisionada para los Derechos Humanos—, la acreditan plenamente para asumir el máximo cargo de la organización. Con este despliegue, la candidatura presidencial de la médica chilena cobra fuerza en el tablero multilateral durante este 2026.

Este respaldo coordinado entre las dos principales economías de América Latina posiciona la candidatura de la exmandataria chilena con un peso político considerable de cara a las próximas definiciones en la Asamblea General del organismo internacional.