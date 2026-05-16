Tribunal Supremo del PDG anula elecciones internas por inconsistencias en el proceso

El Partido de la Gente (PDG) deberá repetir de manera íntegra sus elecciones internas luego de que el Tribunal Supremo de la colectividad resolviera invalidar el proceso desarrollado el pasado 25 de abril. En dicha votación se habían definido las nuevas directivas nacionales, regionales, de juventudes y consejos generales, sin embargo, una exhaustiva revisión interna detectó severas anomalías administrativas y documentales que terminaron por viciar el acto electoral.

Según el fallo de la instancia partidaria, revelado por La Tercera, el proceso no reunió las condiciones suficientes de certeza jurídica, verificabilidad homogénea, trazabilidad y control documental necesarias para efectuar una calificación y proclamación válida de los resultados. A raíz de esta resolución, la mesa directiva vigente continuará ejerciendo sus funciones de forma transitoria para garantizar la continuidad institucional, lo que mantiene a Rodrigo Vattuone en la presidencia y a Franco Parisi en la vicepresidencia en este 2026.

Descuadres de votos y las observaciones técnicas

El dictamen del tribunal partidario, que contó con dos votos disidentes, se fundamentó en una serie de faltas de control y de rigor técnico por parte de los organizadores. El informe institucional arrojó luz sobre la existencia de graves fallas documentales, constatándose la falta de remisión oportuna de los antecedentes electorales, el envío incompleto de los padrones y la ausencia de uniformidad en el sistema de foliado de los sufragios.

Asimismo, el punto más complejo de la resolución radicó en las inconsistencias numéricas detectadas, puesto que se verificaron diferencias objetivas entre la cantidad de votos consignados en determinadas actas de escrutinio y la cantidad de firmas registradas en los respectivos padrones electorales. Estas discrepancias y faltas de correspondencia documental en diversas mesas receptoras a nivel nacional terminaron por invalidar la votación en este 2026.

La anulación congela un escenario de fuerte disputa interna donde competían dos bloques. La Lista A, oficialista, era encabezada por el propio Vattuone; mientras que la Lista B era liderada por Patricio Quisbert (excandidato a gobernador por Tarapacá) y respaldada por los diputados Fabián Ossandón y Eileen Urqueta. Los cómputos preliminares le daban un triunfo aplastante a la lista de Quisbert por 592 votos contra 78 del oficialismo, en un proceso marcado por la baja participación, donde solo votó el 2,5% de un padrón de 43 mil militantes. Pese a que el candidato opositor ya había celebrado el triunfo, la determinación del tribunal obliga a fojas cero a la colectividad.