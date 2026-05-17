A 50 años de Calle Conferencia: Partido Comunista homenajea a sus dirigentes detenidos desaparecidos

El Partido Comunista de Chile conmemoró el medio siglo de una de las operaciones represivas más crudas ejecutadas en contra de su estructura interna. A través de una masiva marcha y un acto político-cultural en la capital, la colectividad rindió honores a las y los dirigentes víctimas de desaparición forzada en el denominado caso Calle Conferencia, hito que en 1976 descabezó a la dirección que operaba de forma oculta tras el golpe de Estado. La instancia congregó a agrupaciones de derechos humanos, familiares de ejecutados políticos y militantes, quienes relevaron el valor de la resistencia frente al exterminio dictado por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

Durante el encuentro, la diputada Lorena Pizarro resaltó la consecuencia de quienes, a tres años de la interrupción democrática, continuaron articulando la defensa de la clase trabajadora. La parlamentaria enfatizó que el ejemplo de coherencia de estos dirigentes ha guiado la persistencia de la tienda frente a la marginación histórica, y aprovechó el espacio para advertir que el Congreso no representa la única vía de acción, llamando a robustecer la movilización popular frente al auge de la extrema derecha en este 2026.

Por su parte, el presidente del PC, Lautaro Carmona, inscribió el homenaje como una contestación política frente a los discursos que buscan la proscripción de la colectividad. El timonel de la tienda repasó los elementos centrales de la nefasta ofensiva estatal y analizó el panorama sectorial actual:

El líder comunista recordó de manera explícita los nombres de Mario Zamorano, Jorge Muñoz, Uldarico Donaire y Jaime Donato, integrantes de la cúpula que resultaron secuestrados en el inmueble de la comuna de Santiago, relevando además el liderazgo de Víctor Díaz, quien ejercía como subsecretario general en el territorio nacional. Carmona puntualizó que, si bien el régimen militar buscó la aniquilación total del partido mediante la tortura y el exterminio, el diseño fracasó debido al inmediato relevo de militantes que asumieron la conducción de la resistencia.

Asimismo, trazó un paralelo con los sectores políticos contemporáneos que promueven propuestas legislativas o discursos orientados a ilegalizar o excluir al PC del debate democrático, catalogando dichas posturas como herederas de doctrinas antipopulares. Finalmente, el dirigente llamó a estructurar un bloque social amplio y de carácter unitario a nivel nacional que sea capaz de plantear propuestas sectoriales nítidas para superar de forma definitiva los nudos del modelo neoliberal.

Una persecución sistemática a las estructuras juveniles

La ofensiva de la dictadura civil-militar durante 1976 se estructuró como un plan de inteligencia minuciosamente coordinado para desarticular la orgánica de reemplazo del PC y de las Juventudes Comunistas (JJCC), iniciándose formalmente con el inicio de las capturas. Las operaciones de seguimiento de la DINA golpearon inicialmente en marzo de ese año a la dirección interior con el arresto y desaparición de José Weibel, emblemático líder de la juventud partidaria.

Posteriormente, el diseño represivo dio paso a la redada de mayo, considerado el punto culmine de la persecución. Esta se consolidó entre los días 4 y 12 de mayo en la vivienda de calle Conferencia, lugar donde los agentes montaron una trampa que les permitió capturar de forma escalonada a los miembros del comité central a medida que asistían a una reunión de coordinación, extendiendo las detenciones, torturas y secuestros en recintos clandestinos durante todo el segundo semestre de ese año y dejando una huella que la colectividad conmemora a medio siglo del horror en este 2026.