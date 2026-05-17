Alejandro Olivares sobre megarreforma: "Si el Ejecutivo insiste en no considerar al Congreso van a salir leyes con baja legitimidad"

El cientista político y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Alejandro Olivares, apuntó a que la iniciativa emblema del Ejecutivo, el proyecto de Reconstrucción Nacional, ha avanzado en el Congreso sin mayor diálogo entre el Gobierno y la oposición.

En colaboración con el presidente de la instancia, el diputado republicano, Agustín Romero, el Ejecutivo logró que la iniciativa fuera rápidamente despachada de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, pese a la solicitud de la oposición de alargar los plazos del debate y a su posterior estrategia del “tsunami” de indicaciones.

Los parlamentarios oficialistas además hicieron valer su mayoría en la Comisión, aprobando medidas clave como la disminución al impuesto empresarial del 27 al 23% y la invariabilidad tributaria.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Olivares sostuvo que el Gobierno ha realizado, con el oficialismo, “un proceso de cerrar filas y de mantenerlo ordenado”, mientras que con la oposición “prácticamente no ha conversado”.

“Lo que está haciendo es tratar de avanzar a toda costa y eso es bastante complicado para el funcionamiento de las instituciones, porque olvida que el Ejecutivo y Legislativo tienen que tener cierto diálogo y cierta capacidad de interacción”, observó.

El analista afirmó que las políticas públicas “y particularmente las que tienen que ver con temas tan complejos, no pueden imponerse, sino que tiene que existir cierto consenso en su desarrollo, su origen y en su implementación”. “Cuando esto se impone y no hay un diálogo, efectivamente es una visión muy ideológica y que no responde necesariamente a las necesidades de la población”, agregó.

A juicio de Olivares, “el Congreso juega ese rol de poder enriquecer las propuestas, poder agregar alternativas y poder dar viabilidad de funcionamiento. Si el Ejecutivo insiste en no considerar al Congreso para este tipo de cosas, saltárselo o ponerle el pie encima, básicamente lo que van a salir son leyes o acuerdos que tienen baja legitimidad”, estimó.

Requerido sobre los motivos del Gobierno para avanzar rápidamente en la tramitación del proyecto de Reconstrucción, el cientista político habló de una “inexperiencia”, “de no entender cómo funciona el proceso legislativo y además, un voluntarismo de querer tomar el control de la agenda, de querer hacer cosas”.

“A dos meses del inicio de la administración, el Gobierno no ha hecho prácticamente nada. En el tema de seguridad, nada. La zanja no ha avanzado, no hay expulsiones, no hay nada de lo que prometieron, entonces, básicamente están tratando de tomar control de la agenda con este tipo de cosas y para eso, lo que tienen que hacer es construir un adversario fuerte interno y ese va a ser el Congreso”, opinó.

“Lo están apurando para después decir, ‘Mire, ojo, no somos nosotros, son ellos los que no nos dejan avanzar’”, agregó.

De todas maneras, el académico de la Universidad de Chile, pronosticó que si no se producen “grandes cambios o no hay discusión” en la Cámara Baja, el espacio para que eso ocurra será el Senado.

“Pero ahí el costo de transacción puede ser bastante alto para el Gobierno, porque los senadores y las senadoras tienen un poder de veto bastante grande y por lo tanto, si ellos no se sienten conformes con el proyecto, no lo van a aprobar y les va a costar mucho avanzar”, señaló.

Olivares recordó que en el Senado, oficialismo y oposición están empatados, y que además, allí “hay una conciencia, tratan de ver los temas más a largo plazo -por la naturaleza misma del Senado, los ocho años de período- que las cosas coyunturales”.

“Yo le recomendaría al Gobierno tratar de avanzar en la Cámara de Diputados para no tener que enfrentarse tan duramente al Senado”, instó.