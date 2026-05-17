Alessandri califica de "desafortunados" los dichos de ministra Steinert sobre plan de seguridad

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, abordó la controversia política generada por las declaraciones de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien admitió públicamente en una entrevista radial que no preveía la exigencia inmediata de un plan de seguridad estructurado para el país. En conversación con el programa Estado Nacional, el líder de la corporación legislativa catalogó la frase inicial de la secretaria de Estado como “desafortunada”, argumentando que las administraciones gubernamentales son electas democráticamente justamente con el mandato explícito de diseñar y ejecutar planes de acción institucionales.

Sin embargo, el parlamentario optó por matizar el cuestionamiento público y valorar la posterior rectificación esgrimida por la ministra. Alessandri señaló que prefiere quedarse con la corrección secundaria de Steinert, recordando que el nivel de apremio ciudadano y la presión transversal en materias de delincuencia y orden público son de tal magnitud en este 2026, que la agenda de seguridad no debe transformarse en una disputa exclusiva de una ministra, sino en una causa nacional donde todos los sectores políticos empujen de manera conjunta para asegurar el éxito de las políticas implementadas.

Respaldo a la trayectoria técnica y proyecciones para la Cuenta Pública

Frente a las duras críticas de la oposición por el desempeño de Steinert durante una sesión especial de la Cámara, Alessandri desestimó que los legisladores hayan limitado la capacidad de la ministra para exponer sus lineamientos. El diputado analizó el despliegue de la secretaria de Estado en los siguientes términos:

El timonel de la Cámara Baja sostuvo que las comparecencias de la autoridad ante las comisiones permanentes de Seguridad tanto de la Cámara como del Senado resultaron sustancialmente superiores, instancias donde sí desglosó con claridad los ejes técnicos de su gestión. Asimismo, relevó el perfil profesional de la ministra, destacando que su trayectoria previa la valida como una excelente abogada y una muy buena exfiscal, razones por las cuales enfatizó que es prudente otorgarle un margen de tiempo razonable para que demuestre sus competencias políticas a la cabeza de la cartera.

Finalmente, el diputado Alessandri proyectó que el debate sobre el diseño estratégico del combate a la delincuencia alcanzará certezas institucionales definitivas en el corto plazo. El parlamentario manifestó su total seguridad de que en la próxima Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast se detallarán con precisión los proyectos de ley prioritarios en materia de seguridad, los énfasis presupuestarios específicos del Ejecutivo y el cronograma definitivo de fechas para su tramitación, despejando así las dudas sembradas por la vocería de la ministra.