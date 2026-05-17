Ballet Antumapu conmemora 55 años de historia con gran despliegue artístico en el Teatro Universidad de Chile

El Ballet Folklórico Antumapu celebrará sus 55 años de trayectoria con una gala artística gratuita y abierta a toda la comunidad. El encuentro, denominado “Ballet Folklórico Antumapu: Patrimonio de la Universidad de Chile”, se llevará a cabo este miércoles 20 de mayo a las 19:00 horas en el Teatro Universidad de Chile. La iniciativa busca poner en valor el recorrido del conjunto y su sostenido esfuerzo por la investigación, rescate y difusión de las culturas populares del país desde su fundación en 1971 al interior de la actual Facultad de Ciencias Agronómicas.

A lo largo de su historia, la agrupación se ha consolidado como un referente de la danza universitaria, sumando más de 2.500 presentaciones en territorio nacional y cerca de 30 giras internacionales por América y Europa. Esta propuesta artística orientada a proyectar el patrimonio inmaterial le ha valido importantes distinciones en festivales de Francia y Argentina, además del recordado premio Altazor obtenido por la obra Violeta del alma.

Saberes colectivos y el retorno al escenario principal

El director de Extensión de la Universidad de Chile, Fabián Retamal, destacó la alianza estratégica con el Centro de Extensión Artística y Cultural (CEAC) y relevó el significado de esta conmemoración en el marco del Mes de los Patrimonios, señalando que la riqueza patrimonial no solo reside en los objetos, sino en las personas, sus saberes y sus procesos creativos acumulados en más de medio siglo de labor en este 2026.

Por su parte, el director artístico y coreográfico de la compañía, Óscar Ramírez, resaltó el profundo simbolismo que tiene para los integrantes regresar al principal escenario de la casa de estudios. En cuanto a la propuesta escénica preparada para la velada, Ramírez detalló que el repertorio estará integrado por dos creaciones históricas de la agrupación:

Chiloé: Archipiélago Mágico : Montaje que se sumerge en las tradiciones, la vida cotidiana y el universo mitológico de la cultura insular del sur de Chile.

La Virgen del Milagro: Obra coreográfica y musical inspirada minuciosamente en las festividades religiosas y el sincretismo cultural del Norte Grande.

Para esta puesta en escena, el elenco renovó por completo la utilería y el vestuario de ambas piezas. El espectáculo contará con la participación de 25 bailarines, doce músicos junto a su director y un equipo de soporte técnico. La gala de aniversario aspira a convertirse en un punto de encuentro intergeneracional para la comunidad universitaria, reuniendo a académicos, funcionarios y parte de las cerca de 700 personas que han dado vida al ballet en sus 55 años de historia. Las entradas ya se encuentran disponibles de manera gratuita a través del sitio web oficial de la boletería del teatro.