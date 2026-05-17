Diputada Tatiana Urrutia denuncia amenazas y hostigamiento tras polémica en Comisión de Vivienda

Una severa ola de descalificaciones y amedrentamientos virtuales denunció la diputada Tatiana Urrutia, a raíz de una controversia procedimental ocurrida al interior de la Comisión de Vivienda de la Cámara. Mediante sus plataformas oficiales, la legisladora expuso el tenor de los mensajes recibidos y vinculó el inicio de los ataques a un impasse reglamentario sostenido con el presidente de la instancia legislativa, el diputado Juan Carlos Beltrán, acusando una posterior instrumentalización pública de los hechos por parte de sectores de oposición.

El conflicto de origen se remonta a la sesión del pasado 13 de mayo, jornada destinada a analizar la gestión del exministro Carlos Montes y que contó con las comparecencias de la contralora general, Dorothy Pérez, y el actual ministro del Minvu, Iván Poduje. Según la versión de Urrutia, las discrepancias surgieron por la aplicación de las normas de debate, responsabilizando a Beltrán de carecer de la conducción necesaria, dejar sin tiempo de exposición al secretario de Estado y, posteriormente, salir a emitir declaraciones falsas en la prensa para eludir su responsabilidad institucional en este 2026.

El quiebre en la comisión y el rol de las plataformas digitales

Por su parte, el diputado Beltrán exteriorizó su molestia con la representante del Frente Amplio, imputándole la responsabilidad de bloquear de forma intransigente la prórroga del tiempo de la sesión. El desencadenamiento del debate regulatorio escaló rápidamente al plano digital, articulándose bajo dinámicas que la parlamentaria denunció formalmente:

La parlamentaria apuntó a una supuesta operación coordinada por parte de legisladores del Partido Republicano que ni siquiera integran la comisión, mencionando explícitamente al diputado José Carlos Meza. Urrutia criticó la difusión de registros audiovisuales y el uso no autorizado de su imagen para instalar la narrativa de que ella impidió unilateralmente la cuenta de hallazgos del ministro Poduje. Esta seguidilla de imputaciones sin sustento técnico derivó en un masivo linchamiento virtual, ante lo cual la legisladora enfatizó que, si bien la discrepancia ideológica es inherente a la democracia, el hostigamiento y las amenazas digitales constituyen una frontera inaceptable.

El complejo panorama político generó inmediatas muestras de solidaridad desde las filas del oficialismo, sumando un mensaje de respaldo público del expresidente Gabriel Boric, quien le manifestó su apoyo ante el complejo escenario. La diputada frenteamplista concluyó señalando que las corporaciones legislativas deben abordar el fenómeno de la violencia digital contra autoridades con la máxima seriedad, adelantando que su equipo jurídico se encuentra evaluando las acciones legales pertinentes a seguir ante los tribunales de justicia.