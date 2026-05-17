Diputado Cuello critica freno a aeropuerto de Concón: "Este no es el gobierno del empleo"

Una dura controversia política e institucional sacude a la Región de Valparaíso tras conocerse el eventual congelamiento del proyecto gubernamental que buscaba transformar el actual aeródromo de Torquemada en el nuevo aeropuerto internacional de Concón. El diputado por la zona, Luis Cuello, criticó con dureza la determinación de las autoridades sectoriales, asegurando que, de confirmarse el freno a las obras, quedaría en evidencia que la actual administración no tiene como foco la generación de puestos de trabajo ni el desarrollo de conectividad estratégica en este 2026.

El legislador acusó que el Ejecutivo se ha transformado en una administración que destruye fuentes laborales y paraliza obras de infraestructura clave para la zona central, trazando un paralelo con el postergado proyecto ferroviario entre Valparaíso y Santiago. Asimismo, Cuello denunció que esta lógica de austeridad ha afectado directamente la inversión en la reparación de recintos educacionales públicos y ha terminado por desfinanciar la red hospitalaria de la región, argumentando que el freno busca ahorrar recursos fiscales con el único objetivo de rebajar la carga impositiva de las grandes corporaciones.

Revelaciones del gobernador y el nexo con la reforma tributaria

La trastienda de la parálisis del terminal aéreo fue destapada originalmente por el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. La autoridad regional detalló una conversación privada sostenida con el titular del Ministerio de Obras Públicas, quien le sinceró las nulas proyecciones de la iniciativa para el actual período:

Mundaca reveló que el ministro del MOP, Martín Arrau, le comunicó explícitamente que el aeropuerto de Concón no forma parte de las prioridades de la cartera, la cual concentrará sus esfuerzos presupuestarios en la expansión de los puertos y las mejoras viales de la Ruta 68. De acuerdo con el relato del gobernador, el secretario de Estado le confidenció textualmente que procedería a “encajonar” el proyecto aeroportuario, una expresión que Mundaca interpretó de forma libre como el archivo definitivo de la carpeta técnica de Torquemada.

Ante este adverso panorama de inversión, el diputado Cuello escaló el debate hacia el plano legislativo de Valparaíso, advirtiendo que la votación de la reforma tributaria programada para este miércoles operará como un indicador político clave. El parlamentario emplazó a sus pares de la Cámara Alta y Baja, señalando de forma categórica que aquellos legisladores que decidan respaldar con su voto la propuesta fiscal del Ejecutivo se transformarán, ante la opinión pública local, en cómplices directos del frenazo económico y del estancamiento en la infraestructura de la Región de Valparaíso.