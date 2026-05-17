Landes aparta de sus funciones a ejecutivo Germán Naranjo Maldini tras detención por racismo y homofobia

La empresa Landes informó que decidió apartar “formal y preventivamente” de sus funciones al ejecutivo Germán Naranjo, luego del incidente ocurrido en Brasil donde fue detenido tras protagonizar un episodio de racismo y homofobia en un vuelo de LATAM Airlines.

La medida fue comunicada internamente a los trabajadores de la compañía mediante un documento publicado por radio Bío Bío, donde la firma señaló que tomó conocimiento de la situación durante la noche del viernes.

Según detalló la empresa, el ejecutivo se encontraba fuera de Chile realizando actividades relacionadas con su cargo y viajaba hacia Alemania para participar en la feria internacional Interzoo 2026.

De acuerdo con los antecedentes entregados en el comunicado, Naranjo habría sido detenido durante una escala en Brasil mientras retornaba al país.

En el texto, la compañía manifestó su rechazo frente a lo ocurrido. “Rechazo y condena más enérgica y categórica frente a todo comportamiento discriminatorio, sea este de carácter racista, homofóbico o de cualquier tipo”, señaló la empresa.

Asimismo, Landes sostuvo que este tipo de acciones son “abiertamente incompatibles con los valores” de la organización y con su Política de No Discriminación.

La firma además confirmó que la decisión de separar preventivamente al ejecutivo se mantendrá mientras continúan reuniendo antecedentes sobre el caso.

“Mientras se recaban todos los antecedentes necesarios, Landes ha resuelto apartar formal y preventivamente a Germán Naranjo de sus funciones”, indica el comunicado firmado por la Gerencia de Asuntos Corporativos y Personas.

El episodio generó amplia repercusión luego de conocerse la detención del ejecutivo chileno en Brasil tras el conflicto registrado a bordo del vuelo internacional.